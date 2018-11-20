Ünye'nin yeni başkanı 23 Kasım Cuma günü belli olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından geçen Cuma günü Ünye Belediye Başkanı Av. Ahmet Çamyar'ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ordu Valiliği tarafından Ünye Belediye Başkan Vekili olarak atanan Ünye Belediyesi 1. Meclis Üyesi Mehmet Yaşar Sezgül, sürecin yasal çerçeveler içerisinde ilerlediğini belirtti. Sezgül, 23 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek Ünye Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı ile birlikte meclis üyelerinden birinin 31 Mart 2019 tarihine kadar görevi yürütmek üzere Ünye Belediye Başkanı seçileceğini kaydetti.

Yaşanan süreçle birlikte kamuoyunda bazı soru işaretlerinin giderilmesi adına açıklamalarda bulunan Sezgül, belediyecilik hizmetlerinde hiçbir şekilde aksama yaşanmadığını ve tüm hizmetlerin aynı şekilde devam ettiğini söyledi.