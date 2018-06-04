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04 Haziran 2018 15:54

Ünye’ye 10 milyon liralık yol yatırımı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, geride bırakılan 4 yılda 36 milyon TL’lik yol yatırımı yaptığı Ünye’de bu yıl 10 milyon TL daha çalışma yapacak.

Ünye’ye 10 milyon liralık yol yatırımı

04 Haziran 2018 15:54


Ordu Büyükşehir Belediye BaşkanI Enver Yılmaz, 2018 yılı asfalt programına alınan ve ilçenin önemli güzergâhlarından biri olan Göbü-Killik Mahallesi grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının başladığını ve 5,6 km’lik yolun yıl sonuna kadar sıcak asfaltla buluşturacağını söyledi.


Göbü-Killik Mahallesi grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Toplam uzunluğu 5,6 km olan yolun 2,4 km’sinde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Kalan kısımlarda ise işlerimiz aralıksız devam ediyor. Yapılan hizmetlerden vatandaşlarımız mutlu, bizler mutluyuz. Tüm Ünyelilere hayırlı olsun” dedi.



Ünye’ye 36 milyon TL’lik yol yatırımı yapıldı


Büyükşehir Belediyesi Ünye’de yol çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Başkan Enver Yılmaz, “Geride kalan 4 yıllık sürede 36 milyon TL’lik yatırımla Ünye ilçemizde 48 km sıcak, 99 km sathi asfalt ve 1.3 km beton yol çalışması yaptık. Amacımız bu çalışmalarla Ünyemizi daha da şahlandırmak dolayısıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Altyapının ardından Ünye’de de sağlam temeller üzerinde yol inşası yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Yılmaz, “İlçemize bu yıl ise 10 milyon TL daha yol yatırımı yaparak 28 km sıcak asfalt ve 60 km sathi asfalt yolu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bütün çalışmalarımızdaki hedefimiz, konumuna yakışır yollarıyla modern ve model bir Ünye inşa etmek” diye konuştu.




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