Ünye’ye 3 yılda 70 milyonluk yatırım

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Belediyesi olarak ilçeye özel sektör yatırımları kazandırma konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Başkan Çamyar, “Bizler de Ünye Belediyesi vasıtası ile özel sektöre ilçemize 3 yılda 70 milyon liralık yatırım yaptırdık. Bu hem belediyemize hem hükümetimize ve devletimize bir güvenin ifadesidir. Bir taraftan alışveriş merkezi inşaatımız, diğer yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı inşaatımız, bir diğer yandan belediyeye ait sahildeki işletmeler ciddi yatırımlardır. Ünye bu tip yatırımlar yaparken diğer yandan turizm yatırımlarına da ağırlık veriyor” diye konuştu.

Ünye’de yapımı planlanan Organize Sanayi Bölgesine de değinen Başkan Çamyar, “İnşallah bir yıllık süre içerisinde kamulaştırma ile ilgili ciddi bir mesafe alınacağına düşünüyorum. Çünkü hem Sayın Valimiz Hem Ünye Kaymakamımız hem de bizler ciddi ciddi şekilde üzerinde duruyoruz. Şu anda kamulaştırma ile ilgili tebligatlar vatandaşlara yapıldı. Yurt içinde 15 gün, yurt dışında oturanlar için ise 3 aylık bir yasal süre var. Bu süre dolar dolmaz, avukatımız vasıtası ile davalarını açıp hızlı bir şekilde kamulaştırma sürecini başlatacağız. Yani, organize sanayiyi böylece Ünye’nin gündeminden çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Atıl durumdaki havaalanı arazisinin Ordu Üniversitesi’ne tahsis edildiğini hatırlatan Çamyar,Ünye’yi İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayacak olan 59 km’lik güzergahın 2018 yılında tamamlanacağını vurguladı. Çamyar, halen Tokat-Sivas arasındaki çalışmaların devam ettiğini, Çamiçi-Niksar arasındaki 29 kilometrelik kısmında ihaleye hazır hale getirildiğini kaydetti.

Çamyar ayrıca Ünye Limanı’nın mendireğinin uzatılacağını da sözlerine ekledi.