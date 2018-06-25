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25 Haziran 2018 14:00

Üreticiler bahçede ama akılları fiyatlarda

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki fındık üreticileri bahçelerinde mahsulleri için bakım yaparken fiyat beklentisinin ise yeni dönemde 15 lira olması gerektiğini belirtti.

Üreticiler bahçede ama akılları fiyatlarda

25 Haziran 2018 14:00


Fındık sezonu öncesi üreticiler umutlarını yine fındık fiyatlarına bağlarken özellikle Ordu bölgesinde ekonomi planını fındık üzerine kuran üreticilerin düşünceli bekleyişi sürüyor.


Fatsalı üreticilerden Fatih Bektaş, “Bu yıl bahçelerimizde ki fındık bolluğu bizleri sevindiriyor. İnşallah fiyatlarda istediğimiz rakam olursa ekonomik olarak çok rahatlarız. Bahçelerimizde son gübreleme ve temizlik işlerini yapıyoruz. Hükümetten beklentimiz değerini bizlere fındığımızın vermeleridir. Fındıkta genelde herkesin bir umudu olur. Bu tarımı yapan insanlar gelirinin bir kısmını fındıktan temin ederler. Karadeniz Bölgesi’nin olmazsa olmazı fındık. Başka tarım alanı yok. Alternatif ürünler yetiştirsek de fındığın yerini hiçbir şey tutmuyor" dedi.


Üretici Adnan Ekiz, “Fındık bizim her şeyimiz ve ekonomik olarak fındık mahsulüne göre yıllık planlarımızı gerçekleştiriyoruz. Toplamasında, harmanda kurutmasında ve piyasa fındığı indirdiğimizde gerçekten büyük zahmet çekiyoruz. Talebimiz fındığımızın ekonomik karşılığının olmasıdır. İsteğimiz 15 lira ve üstü rakamdır" şeklinde konuştu.


"Fındık bizim altınımızdır "diyen İlker Tanrıkulu ise "Mahsulümüzün değerini bilmeliyiz. Fındığımıza çocuğumuz gibi bakıyoruz. Tabii bunun karşılığını da almak istiyoruz. Fiyat beklentimiz kesinlikle 15 liradır" diye konuştu.




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