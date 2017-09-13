Üreticiler TMO’yu tercih ediyor

Fındık alımını devam ettiren TMO’ya fındık verebilmek için vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde gelerek sıraya yazılıp, 10 TL’den mahsullerini veriyorlar.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan TMO’nun deposunda üreticiler sırasına göre fındıklarını görevli memurlara teslim ediyor. Ordu’nun birçok ilçesinden gelen üreticiler, fındıklarını 10 TL’ye verebilmek için yarışıyorlar. TMO’nun serbest piyasaya göre verdiği fiyatın daha iyi olduğunu söyleyen üretici Adem Kuşçu, “Fatsa ilçesinden fındığımı vermeye geldim. 50 randıman fındık 10 TL’den alınıyor. Üreticilerin geneli burayı tercih ediyor. TMO gerçekten alımı iyi yapıyor ve her şey yolunda biz üreticiler için. Üreticiler sıkıntı yaşamadan fındıklarını görevlilere teslim ediyor. Fiyatın daha yüksek olmasını istiyor ve bekliyorduk. Bize göre 13 TL olsa fındık bizleri daha da mutlu edecekti. Rekoltenin fazla olması da fiyatlara yansımış olabilir” dedi.

"Devletimiz sağ olsun bizleri serbest piyasanın eline bırakmadı"

TMO’ya 1,5 ton fındık getirdiğini söyleyen üretici Kerim Kuşçu, “Fındık fiyatlarında 10 TL gerçekten üzücü bir rakamdır. Fiyatlar daha yukarıda olsaydı bizler için daha iyi olacaktı. Serbest piyasada fındık 7,5 ile 8 TL arasında değişiyor. Yine de devletimiz sağ olsun bizleri serbest piyasanın eline bırakmadı. Ünye deposu TMO’nun üreticilerin çok tercih ettiği yerlerden birisi. Bizler de erken saatlerde gelerek burada sıra aldık ve sıramızın gelmesini bekliyoruz. Devletimize teşekkür ederiz, bizleri mağdur etmedi. Karadenizli üreticiler olarak fındığın yüksek fiyatlarda olmasını isteriz. Bu bizim mahsulümüz” diye konuştu.

600 kilo fındığını TMO’ya getirdiğini söyleyen Ceyhan Demir isimli üretici, “Serbest piyasaya göre fiyatlar TMO’da daha memnun verici. Daha yüksek fiyatlar bekliyorduk ama bu fiyatlara şuan için razıyız. Bizim için 15 TL çok güzel bir rakam. Serbest piyasa ile TMO alımı arasında neredeyse 2,5 TL gibi bir rakam var. 600 kilo fındık vereceğim” açıklamasını yaptı.

"Fındık 2004 yılında 7 TL iken aradan 13 yıl geçmesine rağmen yine aynı fiyatlarda seyrediyor" diyen Erol Yerebasmaz isimli vatandaş ise, “Her türlü maliyette yüzde yüz artış olurken fiyatların aynı kalması bizleri son derece üzüyor. Çok eski yıllarda fındığın fiyatlarını sanayi ürünü kabul edildiği için Sanayi Bakanlığı açıklıyordu. Şimdi ise Tarım Bakanlığı açıklıyor. Üreticiler mağdur ediliyor ve bu belirsizlik biz üreticilerin moralini bozuyor” şeklinde konuştu.