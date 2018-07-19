Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 13:30

Üreticilerin, fındık hasadı öncesi yabani ot ve dip temizliği

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 10 gün içinde başlanacak olan fındık hasadı öncesi üreticiler fındık bahçelerinde hazırlıklara başladı.

Üreticilerin, fındık hasadı öncesi yabani ot ve dip temizliği

19 Temmuz 2018 13:30


Fındık üreticileri fındık hasadına kısa bir süre kala fındık bahçelerindeki yabani otları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Bazı köylerde imece usulü yapılan temizleme çalışmaları sıcak havaya rağmen sürüyor.


Ziraat odası yetkilileri, yaptığı açıklamada, fındıkta hasad öncesi fındık bahçesinde yabani ot temizliği ve fındık ağacı dip temizliğinin çok önemli olduğunu belirttiler.


Fındık bahçesinde temizlik yapan Mustafa Şıhman, fındık bahçesinde ailesiyle birlikte temizlik çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Fındık hasadı öncesi yabani ot temizliği yapmak zorundayız. Yapmadığımız taktirde fındık toplamak zorlaşıyor. Temizlik çalışması tamamlandığında Ağustos ayı içinde fındık toplamaya başlayacağız"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç