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Üzerine ağaç düşen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeynep Gümüş, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeynep Gümüş, son yolculuğuna uğurlandı.


Saraycık Mahallesi'nde ağabeyi ağaç kestiği sırada yakınında bulunan Zeynep Gümüş, kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan müdahalenin ardından Ordu'ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zeynep Gümüş bugün öğle namazını müteakip Ünye Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Saraycık Mahallesi'nde toprağa verildi.

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