Tahir Ulusoy, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için, ilk olarak kalp hastalığına yol açan yaşam tarzını ve çevresel faktörlerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Tahir Ulusoy, kalp ve damar sağlığını koruyabilmenin öncelikli yollarından birinin, sağlıklı ve dengeli beslenmek olduğunu belirtti. Kolesterol seviyesini ideal seviyede tutmak için hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durmak gerektiğine değinen Uzman Dr. Ulusoy, “Fındık yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar tercih edilmelidir. Kırmızı etten mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Kırmızı et yerine, balık, hindi ve tavuk eti gibi beyaz et tercih edilmelidir. Bol bol sebze ve meyve yenmelidir. Yemeklerde fasulye, mercimek, bezelye gibi kolesterolsüz protein kaynaklarına yer verilmelidir. Süt ve süt ürünlerinde ise konsantre süt yerine yağsız veya az yağlı ürünler tüketilmelidir. Karaciğer, işkembe gibi sakatatlardan ve sosis, sucuk, salam gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Beyaz un yerine işlenmemiş buğday unu yani kepekli un tercih edilmelidir. Ayrıca yemek yerken besinleri yavaş yavaş çiğnemeye ve yutmaya özen gösterilmelidir” dedi.

Her gün yarım saat düzenli yürüyüşün faydaları

Her gün yarım saat yürüyerek, sigara ve alkol de kullanmadan kalp hastalığına yakalanma riskinin yarı yarıya azaltılabileceğine dikkat çeken Uzman Dr. Ulusoy, “Kalp-damar hastalıklarında sigara alışkanlığı başlı başına önemli bir risk faktörüdür. Kalp hastalılarından korunmak için sigara kesinlikle bırakılmalıdır. Ayrıca kişilerde yağların karın çevresinde toplanması (santral obezite) özellikle kalp-damar hastalığı riskini arttırır. Bu nedenle fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın. Düzenli egzersiz kalp hastalıkları ve kalp krizinden sizi korur. Günümüz toplumu araç kullanımı nedeniyle daha az yürür hale geldi. Bunun önüne geçmek için ise aracınızı, gideceğiniz yere en az 400-500 metre uzağa park ederek, kalan mesafeyi yürümeye özen gösterin. Bu yolu yürümek bile uzun vadede size kalp-damar sağlığınız açısından ciddi bir yarar sağlayacaktır. Asansör kullanımını minimuma indirmek de kalp sağlığı açısından önemlidir. İmkan buldukça bol bol doğa yürüyüşleri yapın. Uygun kiloya sahip olmak, sağlıklı bir yaşam için ilk adımdır” ifadelerini kullandı.

Stresten uzak durulmalı

Uzman Dr. Ulusoy, kilo vermenin kan basıncını, kan şekerini, kan yağlarını ve erken ölüm riskini azalttığına da dikkat çekerek, stresten de uzak durulması gerektiğini belirtti. Uzman Dr. Ulusoy, “Aşırı stresten ve hareketsiz yaşamdan da mümkün olduğunca uzak durun. Eğer kişinin ailesinde kalp hastası varsa, şişmansa, diyabet veya yüksek tansiyon hastasıysa, sigara kullanıyorsa 30 yaş sonrası, herhangi bir şikayeti yok ise de 40 yaş sonrası düzenli olarak bir kardiyoloji uzmanına başvurup, gerekli kontrollerini yaptırmalı, kalp-damar hastalıklarına karşı önlemlerini almalıdır” şeklinde konuştu.