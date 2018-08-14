Uzmanlardan uykuda yatış şekli konusunda uyarı

Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özcan Hız, uykunun sağlık için çok önemli olduğunu belirterek yatış şeklinin, uyku kalitesi ve miktarı kadar önemli olduğunu vurguladı.

Yatma şeklinin sağlığımız üzerinde etkileri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcan Hız, “Dünya nüfusunun yüzde 95’i her gece aynı pozisyonda yatıyor. Vücudumuzun her geçen yıl değiştiği kaçınılmaz bir gerçek. Bugün size uygun olan bir uyku pozisyonu zaman geçtikçe uygun olmayabilir. Bel kemiği ve diske en az yükün binmesini sağlayan bir yatış şekli, horlamanın da azalmasını sağlayacaktır. Omurgamız bir bütündür, bel ve boyun omurgaları ayrı düşünülemez. Bel ya da boyun bölgenizde ortaya çıkan bir problem tüm vücudunuzda sorunlara yol açar. Bel ve boyun omurgalarının sağlığı için gün içerisindeki duruş ve oturuş pozisyonlarına dikkat etmemiz önemli ancak yeterli değildir. Omurga sağlığımız üzerinde alışkanlık edindiğimiz uyku pozisyonumuzun ve hatta yatak seçimimizin etkisi büyüktür” dedi.

Yatış pozisyonu nasıl olmalı?

Yüzüstü yatmanın en tehlikeli uyku pozisyonu olduğunu anlatan Prof. Dr. Özcan Hız, şu bilgileri verdi: “Bu pozisyonda uyumak omurga etrafındaki bağların ve kasların gerilmesine, omurgadan sinirlerin çıktığı deliklerin sıkışmasına sebep olur. Bu da omurga ve disk üzerine yük bindirir. Tüm bunlar ise bel ve boyunda eğriliklerin artmasına bağlı olarak omurgada zedelenmelere ve fıtık gibi sonuçları ortaya çıkarır. Yan yatış pozisyonu bel ve boyun sağlığı için en idealidir. Bacaklar karına doğru çekilerek yatılmalı. Bu pozisyonda belin basıncını azaltmak için dizlerin arasına bir yastık koyulmalıdır. Bu şekilde omurga ve diske daha az yük biner, bel ağrılarına sebep olması önlenmiş olur. Aynı zamanda horlamayı da azaltır."

Yataktan hızlı kalkışların bel ağrılarının sebeplerinden biri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özcan Hız, “Uyandıktan sonra yatak içerisinde 5-6 dakika gerinerek gevşeyen kaslar yavaşça harekete geçirilmeli. İlk olarak yan dönün sonra yavaşça yataktan kalkarak bacaklarınızı sarkıtın, daha sonra kollarınızın yardımıyla vücudunuzu yatak kenarında, dik bir konuma getirin. Yanlış yatak seçimi pek çok omurga hastalığına sebep olmaktadır. Bel ağrısı şikayeti olan hastalar için tek bir tip yatak şekli yoktur. Sizin bel ağrınıza iyi gelen bir yatak başkasına kötü gelebilir. Bu nedenle uygun yatak her hasta için kendini en rahat ve konforlu hissettiği yataktır" şeklinde konuştu.