Esnaflarımıza hizmet için çıktığımız yolda ilk olarak başkanlık görevine geldiğini söyleyen Uzun, “Esnaflarımızın şehir merkezine gitmeden ödemeleri yapmaları için sanayimizin girişine bir bankamatik koyduracağız. Özellikle sanayimizde hurda araçlar için otopark sorunumuz var ve bununla ilgili görüntü kirliliğini kaldırmak için hurda araçlara yer tahsisi yapacağız. İlave dükkanlar ile ilgili girişimlerde bulunarak sanayi sitemizi büyüterek daha çok kişinin burada ekmek yemesini sağlayacağız. Bu konuda arsa sahipleri ile görüştük ve biran önce harekete geçireceğiz. Özellikle yoğun yağmur yağışlarında sanayi sitemiz büyük sıkıntılar yaşıyor ve su baskınları oluyor bu konu ile ilgili belediye başkanlarımız ile görüşüp sorunuzun çözülmesini talep edeceğiz. Sanayimizin çevresinin güzelleşmesi için yollarının asfalt yapılmasını ve çevre düzenlemesini yapacağız. Sanayideki çalışanlarımızın herhangi bir olay başına geldiğinde bir revir hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. İlgili kişilerle biran önce irtibata geçerek revirimizi sanayimize kazandıracağız. Bizler esnafımıza hizmet edelim diye seçildik, bu konuda çok hassasım. Elimden gelen en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğim. Üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde ticaretimizi burada yapacağız” diye konuştu.