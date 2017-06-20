Ünye Ticaret ve Sanayi Odası(ÜTSO) üyeleri iftar sofrasında bir araya geldi. Çet Dağı Sosyal Tesisleri Otağ Çadırı’nda düzenlenen program Kur’an tilaveti ile başladı. Ezanın ardından oruçlar açıldı. İftar programında konuşan ÜTSO Başkanı Durmuş Zor, "Ünye’nin yıllardır çözüm bekleyen eksiği olan Organize Sanayi Bölgesi(OSB) en geç 2018 yılında kurulması gerekir. Şu anda Killik bölgesi olan yerde Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii Organize Sanayi Bölgesi’nde artık 2017 bizim kamulaştırma yapmak zorunda olduğumuz bir tarihtir. Eğer 2018’de biz OSB ile ilgili kamulaştırmayı bitiremezsek 2019 yılı için seçim yılı olduğundan çokta samimi bulamam. El birliği ile gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Anadolu’nun Kapılarını Artık Açmalıyız” diyen Başkan Zor Ünye ve bölgenin bir diğer en büyük sorunlarından olan İç Anadolu bağlantı yolu ve Tarihi İpekyolu olan Ünye-Tokat yoluna da değindi.

“Kamulaştırma için vatandaşlara tebligat yapıldı”

OSB için tebliğ sürecinin dolmasını beklediklerini ifade eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Geçen yıl düzenlenen iftar programında da masada OSB vardı. İnşallah bir sonraki sene bu konuyu sorun olarak görüşmeyiz. Çünkü ben kamulaştırma sürecinde çok ciddi bir mesafe alınacağını düşünüyorum. OSB ile ilgili son durum Killik bölgesinde kamulaştırma için vatandaşlara tebligat yapıldı. Bu süreç yurt içinde yaşayanlar için 15 gün yurt dışında yaşayanlar için ise 3 ay süre var. Şimdi biz bu sürenin sona ermesini bekliyoruz" diye konuştu.

“Ünye’de OSB olmamasına şaşırmıştım”

Ordu’ya geldiğinde en fazla Ünye’de OSB’nin olmamasına şaşırdığını belirten Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Ordu’ya ilk geldiğimde beni en fazla şaşırtan durumun Ünye’de bir Organize Sanayi Sitesinin olmayışıydı. Çünkü 5000 nüfuslu ilçelerde bile OSB var. Ordu ve Fatsa’daki OSB’lerin doluluk oranı o kadar fazla ki her gün iş adamları bize yer soruyor. Yer yok diyoruz. Daha önce ise bazılarına çok iyi değerlendirilip gözetilmen satılmış ve şimdi depo olarak kullanıyorlar. Ayrıca çok fahiş fiyatlar istiyorlar kira için. İnşallah Ünye’de hayata geçtiği zaman böyle bir hata tekrarlanmaz. Sanayi Bakanlığı 80 milyon lira bir kaynak ayırdı Ordu genelinin OSB’si için. Bu ödenek içinde Fatsa’nın genişlemesi ve Altınordu ilçesinin OSB’si de içinde. Dolayısıyla bakanlık kim elini çabuk tutarsa, kim kamulaştırmayı bitirirse parayı oraya aktaracak ve 80 milyon para bir de alt limit, duruma göre yükseltilebilecektir. O nedenle Ünye ne kadar hızlı davranırsa o kadar çabuk yol alacaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye’de en fazla ihracat yapan 3 firmaya, Ünye’de istihdama en fazla katkı sağlayan 3 firmaya, Ünye’de en fazla gelir vergisi veren ilk 3 kişiye, Çaybaşı, İkizce ve Akkuş’ta gelir vergisi şampiyonlarına, Ünye’de En fazla kurumlar vergisi ödeyen firmalar ile Akkuş, Çaybaşı ve İkizce’de en fazla kurumlar vergisi ödeyenlere plaketleri verildi.

Programa ayrıca, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda yöneticileri ve üyeleri katıldı.