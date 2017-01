Vali Balkanlıoğlu’ndan turizmcilere ’standart fiyat’ çağrısı

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu’nun turizm konaklamaları bakımından bölgedeki illere göre daha uygun olduğunu, turizmcilerin bu standardı koruyarak değişken fiyat uygulamaması gerektiğini söyledi.

Ordu, yapılan tanıtımlar sayesinde turizmde her geçen gün ivme kazanmaya devam ediyor. Turizmin arttırılması için yapılan çalışmalar turist sayısının artmasını da olanak sağlıyor. 2016 yılında 602 bin 466 turistin geldiği Ordu’da önceki yıllara oranla yüzde yüzlük bir artış göze çarpıyor. Yapılan tanıtımlar turist sayısının artmasını sağlarken Ordu’da uygulanan fiyatlar ve kaliteli hizmet bu sayının her geçen gün daha da artmasına imkan sunuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu’da her geçen gün turist sayısının arttığını bu durumun tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra kaliteli hizmetten ve uygun fiyatlardan kaynaklandığını belirtti.



“Değişken fiyat uygulanan illerde turist sayısı azalıyor”

Turizm alanları açısından Ordu’da ki fiyat uygulamalarının, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan birçok ile oranla daha uygun olduğunu belirten ve ilerleyen dönemde Ordulu turizmcilerin değişken fiyat uygulamaması gerektiğinin altını çizen Balkanlıoğlu, “Ordu konaklama açısından bölgenin en uygun ili. Ordu’da konaklama ücretleri ortalama 150-200 TL arasında, en lüks otellerde bile bir gecelik konaklama ücreti 300 TL’nin üzerine çıkmıyor. Diğer illerde ise arz talebe göre şekillenmiş bir yapı var. Oralarda ücretler Ordu’ya oranla iki katına çıkıyor. Bazı yerlerde ise değişken fiyat uygulanıyor. Bölgemizdeki turizm acenteleri ile yaptığımız görüşmelerde bu konu önem kazandı. Turizm acentelerinin yetkilileri bize değişken fiyat uygulayan illerde turist sayılarının azaldığını bu sebeple değişken fiyat uygulamanın yanlış olacağını belirtti. Bizde bu sebeple turizmcilerimizden her zaman, değişken fiyat uygulamamalarını, müşterilerine güler yüzlü davranmalarını ve kaliteden ödün vermeden çalışmalarını istiyoruz. Bizim tek isteğimiz Ordu turizminin gelişmesi ve büyümesi” dedi.



“Gayrimenkul fiyatları yüksek”

Ordu’da gayrimenkul fiyatlarının oldukça arttığını bu sebeple yatırımcıların yer konusunda problemler yaşadığına dikkat çeken Balkanlıoğlu, “Ordu’da gayrimenkul fiyatları oldukça artmış durumda. Herkes yerinin 3-4 katı fazlasını istiyor ancak bu yerleri alan olmuyor. Yüksek fiyattan gayrimenkul alınmadığı için zaman içerisinde fiyatlar yerine oturacak ve değerinde gayrimenkul satışı yapılacaktır. Ordu’da turizm sektörünün artmasını Ordu’nun bu pastadan daha büyük pay almasını istiyoruz” diye konuştu.