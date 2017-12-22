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22 Aralık 2017 14:22

Vali eşinden örnek davranış

Ordu Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Ünye ve İkizce ilçe merkezinde ikamet eden şehit, gazi ve engelli ailelerden oluşan bir grubu Vali Konağında ağırladı.

Vali eşinden örnek davranış

22 Aralık 2017 14:22


Altınordu ilçe merkezinde ikamet eden tüm şehit ve gazi yakınlarını Vali Konağında ağırlayan Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Ordu’nun ilçelerinde ikamet eden şehit, gazi ve engelli ailelerini de Vali Konağında misafir etmeye başladı. Ünye ve İkizce ilçesinde ikamet eden şehit, gazi ve engelli ailelerinden oluşan 30 kişilik bir grubu Vali Konağında misafir eden Bayan Yavuz, Valilik Konağı’na gelen şehit, gazi ve engelli ailelerini kapıda karşıladı.


Ünye ve İkizce ilçelerinden gelen şehit, gazi ve engelli aileleri ile bir süre sohbet eden, hal ve hatırlarını soran Bayan Yavuz, çeşitli ikramlarda bulunarak, sorun ve isteklerini tek tek dinledi. Şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere, engelliler, devletin koruması altındaki çocuklar ve gençlere zaman ayırmaya ayrı bir önem veren ve özen gösteren Selda Yavuz, şehit, gazi ve engelli ailelerini Vali Konağında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Altınordu ilçemizde yaşayan şehit ve gazi ailelerimizi Vali Konağı’nda ağırladık. Bugünden itibaren de ilçelerimize başladık ve Ünye ile ikizce ilçelerimizde ikamet eden şehit, gazi ve engelli ailelerimizden bir grubu misafir ettik. Diğer ilçelerde de devam edecek. Burası Vali Konağı değil, milletin konağı” dedi.


Selda Yavuz, “Gönülden Gönüle Projemize katılmak isteyen, yer almak isteyenleri de davet ediyorum. Bu projemizde bize destek olmak isteyenler varsa, bizimle beraber gönül gönüle olmak isteyenler olursa, hep beraber bir adım atıp bir gönüle dokunmak hakikaten bizim için mutluluk verici, huzur verici olacak. Herkesin bizimle beraber manevi duygular hissetmelerini, hayırlara vesile olmalarını ve bol bol dua almalarını istiyorum” diye konuştu.


Vali Konağına ilk defa geldiklerini ve davet edilmekten çok mutlu olduklarını dile getiren Ünye ve İkizce ilçelerinden gelen şehit, gazi ve engelli ailelerinden oluşan heyet, ”Sayın Valimiz Seddar Yavuz ve Eşi Selda Yavuz Hanımefendi bizlere her zaman her şekilde bizimle ilgileniyorlar. Unutulmadığımızı ve değer verildiğimizi bize hissettiriyorlar. Hatırlanmak, davet edilmek ve unutulmamak çok güzel. Teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyerek, duygularını dile getirdiler.




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