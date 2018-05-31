Vali gönülleri fethediyor

15 yıl önce kaymakam olduğu dönemde başlattığı "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aile ziyaretleri eden ve bu uygulaması sebebiyle 2008 yılında ‘yılın kaymakamı’ ödülüne layık görülen Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ramazan ayının 15 günlük süresi içerisinde eşi Selda Yavuz ile birlikte Altınordu ilçesindeki 10 mahalleyi gezerek, 101 ailenin evine misafir oldu.

“Ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır” anlayışı ile tüm mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahiplerini hiçbir ayrım gözetmeksizin ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, mahalle ziyaretleri sırasında çocukları da ihmal etmeyerek, onlara oyuncak vererek sevindiriyor.

Bugüne kadar 101 ailenin evine konuk olarak, ihtiyaçları yerinde tespit eden ve onların hayır dualarını alan Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada devletin en önemli görevlerinden bir tanesinin şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelere devletin şefkat elini uzatmak olduğunu söyledi.

“Gönülden Gönüle" projesinin sadece Ramazan ayına has bir proje olmadığını, Ramazan’dan sonra da yıl boyunca devam edecek bir proje olduğunun altını çizen Vali Yavuz, “Şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerimizi evlerinde ziyaret ederek, hatırlarını soruyor, onların ihtiyaçları, sıkıntıları nelerdir yerinde tespit etmeye çalışıyor, hayır dualarını alıyoruz. Ayrıca, mahalle gezimiz sırasında sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımızla, esnaflarımızla da sohbet etme imkanı buluyor, çocuklarımızı da oyuncaklarla sevindiriyoruz” dedi.