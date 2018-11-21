Vali pazar gezdi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, bugün de Ordu'nun en eski ve yerleşik pazarı olan ‘Çarşamba Pazarı'nı gezdi.

Altınordu ilçesinin Düz Mahallesi'nde haftanın Çarşamba günleri kurulan ‘Çarşamba Pazarı'nın tamamını gezen Vali Seddar Yavuz, pazarın durumu, alışveriş hareketliliği, sebze ve meyve fiyatları, vatandaşların pazardaki memnuniyeti üzerine pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbette bulundu.

Pazarın kurulduğu sokaklarda bulunan esnafları ziyaret ederek, çayını içen Vali Seddar Yavuz, esnaflardan ticari faaliyetleri ve ekonomik durumla ilgili bilgiler aldı. Pazarda karşılaştığı vatandaşların kendisine iletmek istediği sorun, şikayet ve talepleri de dinleyen Vali Yavuz, kendisine iletilen konuları takip ederek, en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

İlk defa pazarda bir vali gördüklerini ifade eden ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen pazarcı esnafı alışveriş yapan vatandaşlar, Vali Seddar Yavuz'a teşekkürlerini ilettiler.