Vali personele aşure ikram etti

Muharrem ayı dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz tarafından özel olarak hazırlanan ve üzeri Türk bayrağı ile süslenen aşureler, valilik toplantı salonunda Vali Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz tarafından personellere dağıtıldı.

Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Turgut Subaşı, Ahmet Arık, valilik birim müdürleri ve personellerin hazır bulunduğu aşure dağıtım programında, Muharrem ayının tüm Müslümanlar için önemli, kutsal ve sevinç ayı olduğunu belirtti. Vali Seddar Yavuz, “Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri yılbaşı, hicri takvimin başlangıcıdır. Takvimin ilk ayı ise, aşure ayı olarak da bilinen mübarek Muharrem ayıdır. Hepinizin Hicri yeni yılınızı ve Muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Yeni Hicri yılın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.