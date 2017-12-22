Şimdi Karadeniz’e sızmaya çalışıyorlar fakat Güneydoğu’da barınamayan Karadeniz’de hiç barınamaz” dedi.

Vali Seddar Yavuz, Ünye ilçesinde görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Ünye Atatürk Parkı Sosyal Tesisinde düzenlenen programda konuşan Ünye Canik Gazeteciler Dernek Başkanı Ali Öztürk, "Bizler Ordu basını nasıl Ordu’da haberlere çabuk ulaşıyorsa, bizler de ulaşmak istiyoruz. Sayın Kaymakamımız geldikten sonra bu kısmen giderilmiş olsa da kurum müdürlerinden bilgi almakta zorlanıyoruz. Özellikle emniyet teşkilatından sağlıklı bilgi akışı alamıyoruz" dedi.

Ünye Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Coşkun, "Biz sizleri yakından takip ediyoruz, tarafsız davranıyorsunuz, geçen gün söylemiş olduğunuz bir söz benim için çok anlamlı idi. ‘Herkesin adamı değil, mazlumun adamı olun.’ Bizler yaptığımız haberler ile vatandaşı bilgi alma hakkını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

“Biz birlikte Ordu’yuz”

Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, “Biz birlikte Ordu’yuz. Bugün burada dördüncü kuvvet dediğimiz basın ile birlikteyiz. Son zamanlarda sosyal medya hızla büyüse de, asıl emekçiler bu işin tam içinde olan sizlersiniz. Bizleri vatandaşlarımıza en hızlı şekilde buluşturuyorsunuz, onlara sizlerin aracılığı ile sesleniyoruz" ifadelerini kullandı.

“Ordu’nun bir mastır planını hazırlıyoruz”

Ordu Valisi Seddar Yavuz da yaptığı konuşmada, “Planlı bir şekilde DOKA ile çalışma yürütüp Ordu’nun mastır planını hazırlıyoruz. Tek başına bir turizm şehri olamayacağımıza göre, tarımda ve sanayide atılımlar yapmalıyız. Bunun için çalışmalar başlattık, tarımda verimi artırmanın yollarını bulmalıyız. Sanayide organize sanayi bölgelerini çoğaltmalıyız. Bunların hepsini yapabilecek güçteyiz. Sadece yapmamız gereken bilinçli ve düzenli bir çalışma ile yol haritamızı çizmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

"TEDES sonlandırıldı"

Vatandaşların büyük rahatsızlık duyduğu TEDES uygulamasının sonlandırıldığını ifade eden Yavuz, “Hükümetimizin, özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla vatandaşlarımızı canından bezdiren ve yanlış bir uygulama olan TEDES sonlandırıldı. Burada anlık tuzak gibi vatandaşı canından bezdiren hiç bir uygulamaya mahal vermeyeceğiz. Daha önce TEDES ile ilgili olan kameralar sökülüyor ve bizim ön gördüğümüz ve güvenli trafik akışını sağlayacak tedbirleri uygulayacağız. Dolayısıyla yeni yıl ile birlikte bu uygulama faaliyete geçecek. Geçmişte vatandaşlarımızı canından bezdiren, para tuzağı haline gelen yapıya kesinlikle son vereceğiz. Hazırlıklarımız bu konu ile ilgili tamamlandı. Önceden kalan cihazların sökümü de tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

"Terör örgütleri tükendikçe beraber hareket ediyor"

Devletin terör konusunda daha etkin çalışma yaptığını söyleyen Vali Seddar Yavuz sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan 15 sene önce terör örgütleri Güneydoğu’da halka mağduriyet yaşatırken bu gün devletimizin etkin mücadelesinde bitme noktasına gelmiştir. Terör örgütleri tükendikçe beraber hareket ediyorlar. Şimdi Karadeniz’e sızmaya çalışıyorlar fakat Güneydoğu’da barınamayan Karadeniz’de hiç barınamaz.”

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe jandarma Komutanı Jan.Kd.Ü.Tğm. Esat Can Öztürk, Ordu Basın İlan Kurumu Müdürü Murat Yürekli, Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Ordu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Recep Aydın katıldı.