Vali sosyal medyadan halka ulaşıyor

Vatandaşların, sosyal medya yoluyla kendisine ilettiği sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplere karşı hızlı çözüm bulmak için kurum yöneticilerine anlık talimatlar veren Vali Seddar Yavuz, bazı talepleri de bizzat makamında dinlemek suretiyle çözüm üretmeye gayret ediyor. Mesai saatinin belli bir bölümünü, sosyal medya yoluyla kendisine iletilen konulara ayıran Vali Seddar Yavuz, sosyal medya yoluyla yapılan iletişimin, halkla ilişkiler uygulamasının bir parçası olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan 10 aileye randevu vermek suretiyle makamında dinleyen Vali Seddar Yavuz, sorunu, sıkıntısı, şikayeti veya mağduriyeti, muhtaçlığı bulunan ailelerin dertlerine derman olmaya çalıştı. Vali Seddar Yavuz, kendisini sosyal medya üzerinden çay içme davetinde bulunan Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sami Özcan Akdi'nin isteğini de yerine getirdi.

Mesai bitiminde, Sami Özcan Akdi'nin kaldığı Altınordu ilçesi Bucak Mahallesindeki KYK Ordu Yurduna giden Vali Seddar Yavuz, burada öğrencilerle bir araya gelerek, çay eşliğinde samimi ve içten bir sohbette bulundu. Sosyal medyayı, insanların kendisine daha rahat ve kolay ulaşabilmesi için aktif olarak kullandığını ifade eden Vali Yavuz, “Bizim yaptığımız iş, mesai mefhumu olmayan bir iştir. Bize ulaşmak isteyenlere her daim açık olunması gereken bir mesleği icra ediyoruz. Sosyal medyayı, insanların bana daha kolay ve rahat ulaşması için kullanıyorum. Zaman açısından zorlukları var. Ciddi bir işi yükü de getiriyor. Ayrıca, herkesi memnun edebilmenin ciddi bir güçlüğü de oluyor. Herkesin randevu almasında, herkesin talebini bize iletmesinde ciddi bir yoğunluk da var. Güne erken başlayıp, geç saatlerde tamamlıyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın bize iletmek istedikleri sorun, şikayet ve isteklere cevap vermeye çalışıyoruz. Sorunlarına, sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Hayır ve dua almaya çalışıyoruz” dedi.

Sosyal medyanın, etkili bir halkla ilişkiler aracı olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Sosyal medya yoluyla şahsımdan görüşme talebinde bulunan vatandaşlarımıza randevu vermek suretiyle onları dinleme fırsatı buluyorum. Sosyal medya yoluyla bana ulaşıp, sorunlarını, sıkıntılarını ileten vatandaşlarımızın çözülebilecek onları anında ilgili kurum yöneticisine Whatsapp üzerinden gönderiyorum. Sonuçlanıncaya kadar da takibini yapıyorum. Devleti değerli kılan, vatandaşına değer vermesi ve hizmet etmesidir. Devleti başka türlü ayakta tutabilmenin imkanı yoktur. Vatandaşının sorunlarını çözmeyen, ona hizmet etmeyen devleti, ebed müddet yapamazsınız. Bizim geleneğimiz, ebed müddet devlet geleneğidir. Bizi, bin yıldır devlet sahibi yapan, dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi yapan anlayış da budur” diye konuştu.

Öğrencilerle, hayata dair, geçmişe dair, geleceğe dair, sevgiye, hoşgörüye dair sohbette bulunan Vali Seddar Yavuz, “Kapımız, gönlümüz sizlere her zaman açıktır. Bir sorununuz, sıkıntınız olduğunda çekinmeden bize iletebilirsiniz” diyerek, öğrencilere sorun ve sıkıntıları olup olmadığını veya daha iyi olmasını istedikleri bir husus bulunup, bulunmadığını sordu.

Sohbette, bazı öğrenciler de karşılaştıkları sorun, sıkıntı ve ihtiyaçlarını dile getirdi.