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12 Haziran 2018 14:21

Vali Yavuz: ”Çocuk işçiliğini önleyeceğiz”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu’da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların başarıyla sürdüğünü söyledi.

Vali Yavuz: ”Çocuk işçiliğini önleyeceğiz”

12 Haziran 2018 14:21


Ordu’da çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik dünyaya örnek olacak başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Vali Yavuz, özellikle fındık hasadı döneminde gelen mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan modern geçici konaklama merkezlerinde çocuklar için temel eğitim dersleri, spor etkinlikleri, sanatsal etkinlikler, kültürel etkinlikler, halkoyunları, satranç, drama, oryantring kursları gibi kurslar düzenlendiğini kaydetti. Vali Yavuz, ayrıca, sağlıkla ilgili de gebe izlemleri, bebek izlemleri, lohusa izlemleri, 0-24 ay bebek aşıları, çevre sağlığı, kanser taramaları, hijyen eğitimleri, diş sağlığı taramaları hizmetleri verildiğini vurguladı.


Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara, yalnızca kamu kurumlarının değil, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar, işçi sendikaları, işveren örgütleri, eğitimciler ve medyanın da destek olması gerektiğini aktaran Vali Yavuz, “Çocuklarımıza sunacağımız koşullar onların özelde düzgün bir birey olarak yetişmesine fırsat verirken, genelde toplumumuzun sağlıklı bireyler kazanmasına imkan oluşturmaktır. Çocuklarımıza hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamak, çocuk işçiliği ve istismarının olmadığı bir yaşam sağlamak en temel hedefimizdir” dedi.




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