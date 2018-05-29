Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 15:35

Vali Yavuz: “Eğitimde reform yapıldı”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu’da son 15 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılan kadar derslik yapıldığını söyledi.

Vali Yavuz: “Eğitimde reform yapıldı”

29 Mayıs 2018 15:35


Vali Seddar Yavuz, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve teslim alma aşamasında bulunan Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde incelemelerde bulundu.


Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan 32 derslikli okul binası, Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan 32 derslikli okul binası, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, spor salonu ve atölye binalarından oluşan okul kampüsünü gezen Vali Seddar Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.


İnceleme sonrası bir değerlendirme yapan Vali Seddar Yavuz, Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 2018- 2019 eğitim öğretim yılında okulumuzu hizmete açmayı planladıklarını belirtti.


Konuşmasında, Ordu da her geçen gün eğitim alanında önemli değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, ”İlimize Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 3 bin derslik yapılırken, son 15 yılda 3 bin ilave derslik daha yapılmıştır. Türkiye’de eğitim alanında devrim yapan, böylesine bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Bakanlarımıza ve Milli Eğitim teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç