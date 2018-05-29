Vali Yavuz: “Eğitimde reform yapıldı”

Vali Seddar Yavuz, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve teslim alma aşamasında bulunan Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan 32 derslikli okul binası, Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan 32 derslikli okul binası, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, spor salonu ve atölye binalarından oluşan okul kampüsünü gezen Vali Seddar Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası bir değerlendirme yapan Vali Seddar Yavuz, Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 2018- 2019 eğitim öğretim yılında okulumuzu hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

Konuşmasında, Ordu da her geçen gün eğitim alanında önemli değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, ”İlimize Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 3 bin derslik yapılırken, son 15 yılda 3 bin ilave derslik daha yapılmıştır. Türkiye’de eğitim alanında devrim yapan, böylesine bir değişim ve dönüşümü gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Bakanlarımıza ve Milli Eğitim teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.