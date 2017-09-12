Vali Yavuz Fatsa’da incelemelerde bulundu

İlk olarak Fatsa Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Aktepe, İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Ordu Valisi Seddar Yavuz’a Kaymakam Mehmet Yapıcı ilçenin tarihçesi, coğrafi durumu, nüfus, idari-sosyal durum, eğitim-öğretim, kültür, sosyal ve kültürel faaliyetler, hayvancılık, ulaşım, haberleşme, alt yapı durumu, güvenlik, asayiş, devam eden yatırımlar, sosyal yatırımlar ve sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Yaklaşık 1 saat süren brifingin ardından Vali Yavuz sonrasında Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçenin turizm yerlerini ziyaret ettikten sonra incelemelerini tamamladı.