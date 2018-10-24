Vali Yavuz, halk ile buluşmaya devam ediyor

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, düzenlenen toplantı ile halk buluşmalarına devam ettiklerini aktardı. Konuşmasında, vatandaşların dertlerini ve sorunlarını dinlemeye çalışacaklarını aktaran Vali Yavuz, gerekli çözümlerin bulunması konusunda gerekli çalışmaların hassasiyetle sarf edileceğini belirtti.

Vali Yavuz, toplantıya katılan vatandaşları tek tek dinleyip, imkanlar doğrultusunda kendilerine yardımcı olacaklarını belirterek, “Malumlarınız olduğu üzere, devletimizin hizmet etme anlayışı büyük ölçüde değişti. Dolayısı ile başta valiliğimiz ve kaymakamlığımız olmak üzere, vatandaşlarımızın sorun ve şikayetlerini çözmek için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile bu hizmetleri yürütüyoruz. İnşallah bugün de elimizden geldiği kadar, imkanlar el verdiği kadar il müdürlerimiz ile birlikte anında talimat vermek sureti ile anlık çözülebilecekleri anlık, belirli bir süre gerektirecekleri de inşallah belirli süre içerisinde çözmeyi hedefliyoruz. İnşallah bugün burada hep birlikte güzel bir gün geçireceğiz ve sorunları aşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Vali Yavuz konuşmasının ardından, periyodik olarak düzenlenen “halk günü” toplantısında katılan yaklaşık 120 vatandaşın tek tek sorun, şikayet ve taleplerini de dinleyerek not aldı.