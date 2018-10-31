Vali Yavuz, ilk kez vali gören adamı makamında ağırladı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, hayatında ilk defa vali gördüğünü söyleyen ve aralarında ilginç bir diyalog yaşanan İsmet Yarız'ı makamında ağırladı, onunla sohbet edip sıkıntıları dinledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dernek açılışını gerçekleştirdikten sonra makam aracına bineceği esnada Fatsalı bir vatandaşla yaşadığı diyalog sonrası o vatandaşı makamında konuk etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Yavuz, Fatsa'dan gelen İsmet Yarız'ı karşıladı. Sıcak ve samimi bir şekilde Vali Yavuz'a sarılan vatandaş, yaşadığı mutluluğu anlattı. Vali Yavuz ile birlikte sohbet edip, kendi köylerine de davet eden İsmet Yarız, hayatında ilk defa vali gördüğünü yineleyerek, kendisine teşekkürlerini iletti. İsmet Yarız ayrıca, Vali Seddar Yavuz'u ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini de belirtti.

“Siz Vali misiniz? diye bir ses duyunca, kendisini devletin sıcaklığı ile kucakladım”

Ziyaret hakkında ve olayın nasıl gerçekleştiği hakkında açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “Dün, bir açılış vesilesiyle Fatsa ilçemizdeydik. Kalabalıklar arasından ‘Siz vali misiniz?' diyen bir ses duyunca ‘Evet, vali benim' dedim. Daha sonra aramızda Fatsa'da yansıyan diyaloglar gelişti. Elimi öpmek istedi ama biz devlet olarak kimseye elimizi öptürmüyoruz. Ben de onu devletim tüm sıcaklığı ve şefkati ile kucakladım. Aramızda hoş bir sohbet geçti. Kendisinin, valiliğimizi ziyaret etme isteği ve arzusu olunca, biz de seve seve kabul ettik” şeklinde konuştu.

“Kardeşimizin sıkıntılarını dinleyeceğiz”

Vali Yavuz ayrıca, makamında kabul ettiği İsmet Yarız'ın eşinin sağlık sorunlarıyla ilgileneceğini ve sıkıntılarını dinleyeceğini de belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Valiliğimizin kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Açık olmasının dışında şu ana kadar benim ve kaymakamlarımız 5 bin aileyi evinde ziyaret ettik. Bu, 17 ayda çok ciddi bir ziyaret sayısıdır. Bu vesile ile de İsmet kardeşimiz ile tanışmak da benim için ayrı bir keyif oldu. Dün akşam kendisini aratmak sureti ile kendisini bir araç ile buraya getirttik. Sıkıntıları varsa özel olarak görüşeceğiz ama eşinin sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. Bu konuda sağlık müdürümüz de birazdan burada olacak. Yapmamız gereken her ne varsa biz onları yapacağız.”

Cumhurbaşkanı ile de görüşmek istiyor

Vali Seddar Yavuz'un daveti üzerine ziyareti gerçekleştiren 60 yaşındaki fırıncı ustası İsmet Yarız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da görmeyi istediğini belirterek, “O anda bana şimşek çaktı, gök gürledi. Anafartalar'da ve Çanakkale'de gibiydim. Valimizi görünce elim ayağım dolaştı. Hayatımda ilk kez bir vali görüyorum. Sürekli muhtarı görüyordum. Ben çok mutlu oldum. Bu anlatılmaz bir duygu. Cumhurbaşkanımızı ölmeden bir kez görmek istiyorum. Sayın Valimizin vasıtası ile bir kere görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Vali Yavuz, “Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza verdiği değer, herkesin malumudur, herkesin takdiridir. Cumhurbaşkanımızın her bir vatandaşı ne kadar çok sevdiği herkesin malumudur, Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve konuşmaların ardından Vali Yavuz, Ordu İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz ile birlikte İsmet Yarız'ın eşinin sağlık sorunları hakkında bilgiler aldı ve kendisine yardımcı olacaklarını belirtti.