Bunu kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyorum” dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Valilik tarafından her yıl düzenlenen sünnet programı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, son günlerde yaşanan boğulma vakalarından bahseden Vali Yavuz, “Sahil güvenlik, emniyet, jandarma, büyükşehir ve ilçe belediyeleri dahil olmak üzere bununla ilgili yeni bir valilik kararı kaleme aldık. Hepinizin malumu olduğu üzere daha güvenli plajlarımız var. Vatandaşlarımızı burada güvenlikleri alınmış plajlara girmeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz rip akıntı denen, Karadeniz’de gerçekleşen bir olay söz konusu. Bu bir tabiat vakası ve olayı. Dünya çapında yüzücü olsanız da bu rip akıntı geldiğinde suya karşı yüzdüğünüzde hayatınızı kurtarma şansınız yok. Dolayısıyla yanlara doğru yüzerek belki kurtulma şansınız var. Şimdi dolayısıyla böylesine tehlikeli alanlarda, kontrolsüz alanlarda, can kurtaranın olmadığı alanlarda denize girmesi yasak. Ayrıca, hepinizin bildiği gibi 7 yaşındaki bir çocuğun tek başına denize girmesi ne kadar makul bir şey” dedi.

"Kontrolsüz alanlarda denize girenler hakkında da yasal işlem gerçekleştireceğiz”

Vali Yavuz, bundan sonra can kayıplarının yaşanmaması için, kontrolsüz alanlarda denize girenlere yasal işlem yapılacağına dikkat çekerek, “Anne babaları da sorumluluğa davet ediyoruz. Çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Sadece çocuk doğurmakla anne baba olunmaz. Çocuklarımıza eğitim vermek, onlara sahip çıkmak da bizim en önemli görevimiz. Dolayısıyla bundan böyle kontrolsüz alanlarda denize girenler hakkında da yasal işlem gerçekleştireceğiz Bunu kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

“Kontrolsüz hiçbir çocuğumuzu bırakmamak üzere gayret ve çaba sarf edeceğiz”

Ordu’ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin de serinlemek için denize akın edeceklerini ve özellikle çocukların daha çok kontrol altına alınacağına işaret eden Vali Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şehrimize mevsimlik tarım işçileri geldi. Onların da Karadeniz konusunda bilgileri yok. Bu konuyla ilgili de uyarıcı levhaları her tarafa bırakıyoruz. Ve özellikle eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Çocuk işçiliğini de kesinlikle önleyeceğiz. Bu konuda da gerekli tedbirleri alacağız. Kontrolsüz hiçbir çocuğumuzu bırakmamak üzere gayret ve çaba sarf edeceğiz. Bu da aynı zamanda boğulmalara büyük ölçüde önleyebilecek bir önlem olarak düşünüyoruz.”