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26 Temmuz 2018 16:05

Vali Yavuz, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Ordu Valiliği tarafından düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, valilik makam aracının da katıldığı konvoyla şehir turu attı.

Vali Yavuz, makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

26 Temmuz 2018 16:05


Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Altınordu ilçesinde düzenlenen "Sünnet Şöleni" kapsamında 182 çocuk, bir süre önce sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile Ordu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program öncesi araçlarla şehir turu attı. Ordu Kültür Merkezi önünde başlayan ve Vali Seddar Yavuz’un da makam aracını tahsis ettiği şehir turu kapsamında çocuklar, makam aracına binmenin sevincini yaşadı. Şehir turunun ardından düzenlenen program, okunan Kur’an-ı Kerim ve İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün ettiği sünnet duası ile başladı.


Vali Yavuz’un, etkinliğe katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına teşekkür belgesi vermesi ile devam eden program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sonlandı.


Etkinlik hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sosyal devlet kuralları konusunda bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi. Kendilerinin de bu şehirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi sıfatıyla devlet hükümet politikalarını en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Yavuz, “Bu vesileyle de geleceğimizin talimatı sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak ve ailelerinin en büyük mürüvvetlerinden bir tanesi çocuklarını kucağına aldığında olur. İkincisi, onların erkekliğe ilk adım attıkları sünnetlerinde olur. Daha sonra nişan, düğün” dedi.



Makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti


Ailelerin, çocuklarının erkekliğe ilk adım attığı gün olması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade eden Vali Yavuz, şu ifadelere yer verdi;


“182 tane çocuğumuzun bugün erkekliğe ilk adımını attığı günü sevinçle paylaşacağız. ’Vali Konağımız milletin konağı’ dedik, kullanımıma tahsis edilmiş araçlar benim değil, milletin diye düşündük. Dolayısıyla böylesine güzel bir günde benim kullandığım makam aracını da çocuklarımızın erkekliğe adım attığı mutlu gününde Vali makam aracıyla gezmeleri doğrusunu isterseniz benim de çok arzu ettiğim bir şey oldu. Umarım çocuklarımız da bundan çok mutlu olmuştur.”




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