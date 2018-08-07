Vali Yavuz, o çocukları makamında ağırladı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Siirtli 16 yaşındaki Rabia Aykaç ile Serkan Hansu, oyun oynamak için Çaka Mahallesi’nde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulu bahçesine geldi. Burada gönderde çekili olması gereken Türk bayrağını yerden gören iki çocuk, koşarak bayrağın yanına geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Türk bayrağını rüzgarın etkisiyle düştüğü, daha sonra iki çocuğun bayrağı öpüp katladıktan sonra Atatürk büstüne koydukları görülüyor.

Bunun üzerine Ordu Valisi Seddar Yavuz, mevsimlik tarım işçisi olarak Ordu’ya gelen çocukları makamında ağırladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, bayrağın, bir milletin şerefi, haysiyeti ve onuru olduğunu hatırlattı. Vali Yavuz, "Bayrak yere düştüğünde bir milletin şerefi ve haysiyeti yere düşmüş olur. İşte bu şuurla bu iki tane gencimizin, aslında her bir gencimizin yapması gereken davranışı sergilemiş olmaları her türlü takdirin üzerindedir. Bu şuur ve bilinçle neslimizi yetiştirebildiğimizde inanıyorum ki bu asır bizim asrımız olacaktır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bütün İslam’ın ve Müslümanların sığınabildiği bir devlet olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "En son Suriye’den gelen 3 buçuk milyon kardeşimiz, bu topraklara sığınmıştır. Sığınanların kimisi Kürt’tür, kimisi Türk’tür kimisi de başka etnik gruplardandır. Ama biz hiç kimsenin ne inancına, ne de kökenine bakmaksızın herkesi bağrımıza bastık. İşte bu milleti, cihan şuur bir imparatorluğa sahip kılan anlayış da budur. Bugün, bunu bir kez daha pekiştirmiş olarak sizlerin huzurundayız” şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ay-yıldızlı bayrağımıza baktığında gözleri yaşaran, İstiklal Marşı okunduğunda tüyleri diken diken olan bir nesli hep beraber inşa edeceğiz. İşte bunu inşa ettiğimizde bizlere bugün saldıran küresel güçler, geçmişte olduğu gibi bir kez daha hezimete uğrayacaklar. Bugün bize saldıranlar, 1071’in intikamı, 1453’ün intikamı ve 1915’in intikamını almak istiyorlar. Ama bilsinler ki, bu topraklara giren her kim olursa olsun biz onlara bir kez daha ders vermek üzere hazırız. Niye bunu söylüyorum? İşte bu kardeşlerimizin göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyet, bize bu lafları söylettiriyor. Biz kez daha alnınızdan öpüyorum, kutluyor ve sizlerle gurur duyuyorum.”

Vali Yavuz, konuşmaların ardından 16 yaşındaki Serkan Hansu ile 16 yaşındaki Rabia Aykaç’a çeşitli hediyeler verdi. Hediye takdiminin ardından Vali Yavuz, çocukların yerden kaldırdığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Çocuklar ise o gün çalışmaya gitmediklerini ve oyun oynamak için girdikleri okul bahçesinde Türk bayrağını görünce yerden kaldırıp öptükten sonra Atatürk büstünün yanına koyduklarını belirtti.