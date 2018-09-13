Vali Yavuz, okul aile birliği başkanları ile istişare yaptı

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kalırken, öğrenciler ve veliler hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ordu Valisi Seddar Yavuz da yeni eğitim-öğretim yılına sorunsuz bir şekilde başlamak için istişare toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda, okul aile birliği başkanları ile bir araya gelen Vali Yavuz, onların görüş, talep ve isteklerini dinledi.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yavuz, eğitimin öneminden bahsederek, son 16 yıldır eğitime olduğundan daha fazla yatırım yapıldığına dikkat çekti. Vali Yavuz, “Uluslararası rekabette toplumun nerede olacağı ya da milletlerin nerede olacağını belirleyen en önemli araçlardan bir tanesi şüphesiz eğitimdir. Eğitim aynı zamanda stratejik bir hedef olup, bizim caydırıcılığımızı, dünyadaki saygınlığımızı ve refahımızı belirleyen bir faktör olması vesilesiyle de biz çok önemsiyoruz. Özellikle son 16 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiç tarihinde olmadığı kadar eğitime yatırım yapmış, özellikle fiziki mekan konusunda Cumhuriyet tarihinde yapılan derslik sayısının kat be kat fazlasını ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu hakeza Ordu'da aşağı yukarı yüzde 100 civarında bir derslik artış meydana gelmiştir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarih boyunca eğitime verdiği önemden de bahseden Vali Yavuz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda özellikle değerler eğitimi konusunda da biz ciddi gayretler sabrediyoruz. Bu cümleden olmak üzere, özellikle çocuklarımızın dini eğitimlerini almaları, dinlerini bilmeleri noktasında da başta seçmeli dersler olmak üzere Kur'an-ı Kerim dersi, Siyer-i Nebi ve temel İslami bilgileri de öğrenebileceği dersleri de seçmeli ders olarak olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi boyunca en fazla kaynağı eğitime ayırmıştır ve ayırmaya devam ediyor. Önemli olan bu kaynağı bizim daha etkin daha verimli ve daha süratli kullanmamız gerekir. Bunu yapabildiğimiz takdirde çok daha başarılı olacağız. Gördüğünüz gibi 30 bin öğrenci taşıyoruz 68 milyon her yıl biz taşıma ödeneği veriyoruz. Bu önemli kaynak yeter mi hayır daha fazlasını yapacağız. Çünkü biz insana yapılan yatırım en hayırlı yatırım olduğunu geleceğimize yatırım olduğunu biliriz.”

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, katılımcıların, görüş, istek ve taleplerini dinleyerek not aldı.