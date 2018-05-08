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08 Mayıs 2018 20:03

Vali Yavuz: "Ordumuzun simgesi olan ninelerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Vali Yavuz:

08 Mayıs 2018 20:03


Vali Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki yaşlı çifti evlerinde ziyaret etti. Fatsa’nın Yassıtaş Mahallesi’nde ikamet eden 85 yaşındaki Gülhanım Beylik ile 92 yaşındaki Mevlüt Beylik çiftinin kendisi ile tanışmak istediklerini öğrenince, yaşlı çifti evlerinde ziyaret etmeye karar veren Vali Seddar Yavuz, onlarla yakından ilgilenerek, istek ve taleplerini dinledi ve bir süre sohbet etti. Vali Yavuz, 65 yıldır hayatlarını birlikte sürdüren Beylik çiftine “Allah sizlere sağlık, afiyet versin. Sizleri ziyaret etmekten mutluluk duydum. Sizin dualarınız bizim için çok önemli, kıymetli” diyerek, İslam dininde de yaşlılara saygı ve hürmet gösterilmesine büyük vurgu yapıldığına dikkat çekti.


Yaşlı çift ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Valimizin evimize kadar gelerek, ziyarette bulunması bizleri çok duygulandırdı, onurlandırdı. Yolunuz açık, başarılarınız daim, yolunuz Kabe yolu olsun” diyerek dua ettiler.



Üçüz nineler unutulmadı


Vali Seddar Yavuz, daha sonra Perşembe İlçesinin Yazlık Mahallesi’nde yaşayan ve ’üçüz nineler’ olarak Ordu’nun sembolü haline gelen 90 yaşındaki nineleri de evlerinde ziyaret ederek, hatırlarını sordu. Türkiye’nin en yaşlı ’üçüz nineleri’ Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı olarak tanınan ve Hayriye Sarı’nın yakalandığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşamlarını sürdürmeye devam eden Hacer ve Emriye Sarı nineleri evlerinde ziyaret ederek, onlarla sohbet eden Vali Yavuz, “Ninelerimizin ihtiyaçları, sıkıntıları neler görelim, onları dinleyelim istedim. Yaşlılarımızı yalnız bırakmamaya, bulduğumuz her fırsatta onları ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Ordumuzun simgesi olan ninelerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.




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