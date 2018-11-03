Vali Yavuz: ”Ortak akılı benimsemeliyiz”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen "Birlik Başkanları Kurulu Toplantısı"na katıldı.

TESK Otel'de yapılan toplantıda esnaf odası başkanları ile bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz bir konuşma yaparak esnafın, şehrin önderleri olduğuna dikkat çekti.

Eşraf ve esnaf kelimelerinin üzerinde ısrarla durulması gereken kavramlar olduğunu belirten Vali Yavuz, esnafı güçlü olmayan bir şehrin ve toplumun ileriye gidebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Vali Yavuz, esnafın sadece ticaret yapmadığını hatırlatarak şunları dile getirdi:

“Sizler, sadece ticaret yapmıyor, aynı zamanda şehrin ekonomisine, kültürüne, nezaketine, zerafetine, adabına, edebine katkı sunuyorsunuz. Bu sebeple başta sizlere ve bütün esnaf kardeşlerimize en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ortak aklı, birlikte yönetimi ve istişare kültürünü benimseyen ve uygulayan iller, diğer illere göre avantaj elde ediyor. Bu gerçekten hareketle Ordu'da göreve başladığım günden buyana ortak aklı, birlikte yönetim ve istişare kültürünü en temel husus olarak ele alıyorum. Herkesi dinlemeyi, herkesin görüşünün kıymetli olduğunu ve herkesin bizden bazı şeyi daha iyi bildiğinin farkındayım. Her şeyi bilenlerin de aslında hiç bir şey bilmediğini de çok iyi biliyoruz. O yüzden inanıyorum ki, herkes kendi bildiğini ortaya koyarsa biz de bunlardan istifade ederiz.”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş konuşmasında, “Biz birliğimizle, kardeşliğimizle, dayanışmamızla ve yaptığımız güzel çalışmalarla bulunduğumuz yerin hakkını vermeye gayret ediyoruz. Esnaflarımızın herhangi bir problemi olduğunda sayın Valimizle hemen çözmeye gayret ediyoruz. Ertelememeye, ötelememeye, hızlı bir şekilde sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. İstihdamın artması, ticaretin büyümesi elimizdeki imkanların artması lazım. Bunun için hepimize görev düşüyor” diye konuştu.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek ise yaptığı konuşmada, “22 bin esnaf ve 44 odamızı temsilen Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza bize bu onuru bahşettikleri için teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman Sayın Valimizin kapısından geri dönmedik. Bu teşkilatta olduğumuz sürece Sayın Valimizin kapısını aşındıracağız. Kendisine her gidişimizde bir devlet baba edasıyla çok sıcak bir şekilde karşılanıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Toplantıda esnaf odası başkanları da katıldı