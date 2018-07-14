Vali Yavuz, şehit yakınları ile yemekte buluştu

Programda konuşan Vali Yavuz, "40 yıldır münafıklığın zirvesine çıkmış bu örgüt, öylesine bir noktaya geldi ki, devletimizi ele geçirmek ve küresel güçlere bu devleti ve milleti teslim etmek istediler" dedi.

Ordu Valiliği tarafından, ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı kapsamında şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Programa katılan Vali Seddar Yavuz, katılımcılar ile tek tek görüşerek, selamlaştı. Kur’an-ı Kerim’in okunduğu programda, şehitler için dualar edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir kalkınma hamlesini gerçekleştirdiğini, 3 buçuk kat büyüdüğünü söyledi. Bu büyümenin, küresel güçleri ve çevredeki birçok haini harekete geçirdiğini aktaran Vali Yavuz, “40 yıldır, İslam, Müslüman, hoşgörü diyen bir grup, kisveler altına girerek, bazen şucu, bazen de bucu olarak maalesef hepimizi ve herkesi kandırdı. Gerçek şudur ki; 40 yıldır münafıklığın zirvesine çıkmış bu örgüt, öylesine bir noktaya geldi ki, devletimizi ele geçirmek ve küresel güçlere bu devleti ve milleti teslim etmek istediler. 15 Temmuz gecesi, Muş Valisi iken söylediğim bir söz vardı; ‘bu bir işgal hareketidir’ demiştim. Ve gerçekten de anlaşılıyor ki 15 Temmuz bir işgal hareketidir” şeklinde konuştu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz hain darbe gecesi insanların darbe girişimini bastırmak için toplar ve tankların önlerine koştuğunu hatırlatarak, devlet büyükleri olarak Türk halkına minnettar olduklarını belirtti. Vali Yavuz, konuşmasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz gecesi, bu insanların hep beraber nasıl toplara ve tanklara koştuklarına hep beraber şahit olduk. Her görüşten insanın da koştuğuna şahit olduk. Ben Muş Valisi idim, orada siyasi görüşü ne olursa olsun insanların meydana dolduğunu gördüm ve yaklaşık 30 bin kişi meydanlardaydı. İnançlarımız ve görüşlerimiz farklı olabilir ama bilmemiz gereken tek bir şey var; 81 milyon vatan evladının ikinci bir adresi yoktur. Balkanların, Kafkasların, Ortadoğu ve hatta Afrika’nın ikinci bir adresi Türkiye’dir. Bunu en iyi bilenler de sizlersiniz. Çünkü, o gece canlarınızı ve kanlarınızı akıttınız, fedakarlıkta bulundunuz. En sevdiğinizi bu vatan için feda ettiniz. Bizler sizlere minnettarız. Bütün şehitlerimize, bütün şehit ailelerimize ve bütün kahraman gazilerimize minnet ve şükran doluyuz, onların önünde her zaman saygı ile eğiliyoruz. Bu şehrin valisi olarak, bütün şehit ve gazi ailelerimizin emrindeyiz.”

Programa ayrıca, Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, AK Parti Ordu İl Başkanı Av. Uğur Çelenk, AK Parti Ordu Milletvekilleri Opr. Dr Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Kaymakamı Niyazi Ertan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, ilgililer ile şehit ve gazi yakınları da katıldı.