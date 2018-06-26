Vali Yavuz’dan ’Erdoğan’ mesajı

“Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin, hayırlı ve uğurlu olsun sayın Cumhurbaşkanım” başlığı altında düşüncelerini ifade eden Vali Seddar Yavuz, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye’de ilk defa uygulanan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülkemiz genelinde 56 milyon seçmen, güven ve huzur ortamı içinde oyunu kullanmıştır. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, gencinden yaşlısına Türk milleti, büyük bir vakar içinde vatandaşlık görevini yerine getirerek, istikbalin ve istikrarın yönünü seçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi konusunda dünyaya örnek bir ülkedir. 24 Haziran seçimlerini de demokratik bir olgunluk içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Bu ülke, büyük ve güçlü bir ülkedir. Bu ülkede, 16 yıldır sessiz ve büyük bir devrim yaşanmıştır. Bu seçimle beraber bu kutlu yürüyüş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir kez daha şaha kalkmıştır. Hedefimiz, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmaktır. Bu vesileyle, yeni sistemimizin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Aynı şekilde 27. Dönem Milletvekili olarak seçilen milletvekillerimizi de tebrik ediyorum. Büyük bir görev anlayışı içinde görev yapan sandık görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine ve emniyet tedbiri alan değerli emniyet ve jandarma birimlerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını; başta aziz milletimize, gönül coğrafyamıza ve bize umudunu bağlamış tüm mazlum milletlere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”