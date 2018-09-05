Vali Yavuz’dan kaymakam ve müdürlere uyarı

Vali Yavuz, “Öğrencinin kıyafeti dâhil olmak üzere herhangi bir sorun duymak istemiyorum. Unutmayın ki, şahsiyeti yok edilmiş bir bireyden bu topluma faydalı olmasını bekleyemeyiz” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının genel durum değerlendirmesi yapmak amacıyla ilçe kaymakamları, il, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin çocuklarına ayrı bir önem verilmesini istedi. Vali Seddar Yavuz, “Kurum ve kuruluşlarımızdan, öğretmenlerimizden bu hassasiyetin biraz daha arttırılmasını özellikle bir kez daha talep ediyorum. Bu şehirde yaşayan birisinden, ‘ben ekonomik yoksunluk sebebiyle şu sorunla karşılaştım, bu sorunla karşılaştım’ cümlesini asla duymak istemiyorum. Bu devlet, her bir vatandaşının ihtiyacını karşılayabilecek kudrete sahip bir devlettir. Özellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bu tür amaçlar için aktif olarak kullanılmasını hassaten rica ediyorum” diye konuştu.

“Travmatik bir nesil yetiştirmekten kaçının”

Kaymakamlardan, ilçe milli eğitim müdürlerinden ve eğitim kurumu yöneticilerinden, ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerinin çocukları üzerinde hassasiyetle durmalarını isteyen Vali Seddar Yavuz, öğrencinin kıyafeti dâhil olmak üzere herhangi bir sorun duymak istemediğinin altını çizdi. Vali Yavuz, travma içinde büyüyen bir nesil yetiştirmemek gerektiğine dikkat çekti. Vali Yavuz şöyle konuştu:

“Eğer sorununuz, sıkıntınız varsa bunu bizimle paylaşın, bu konuyu çözelim. Şahsiyeti yok edilmiş bir bireyden, bu topluma faydalı olmasını bekleyemeyiz. Belki eğitim sistemimizin ve toplumumuzun en fazla üzerinde durması gereken hususlardan bir tanesi de budur. Eğitimin niteliği, kişinin medeni cesaretini yok etmeyecek bir düzeyde tutmaktır. Bir bireyin kişiliğini yok ettikten sonra ona ne öğrettiğiniz önemli değildir. Çünkü, o hakkı söyleyemez. Biz, hakkı söyleyebilmesini bekliyoruz. Her şartta doğruyu söyleyebilecek ve doğrunun yanında durabilecek olması önemlidir. Yoksa bu ülkede birçok insan doğruyu, yanlışı bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Ama doğrunun yanında durabilecek cesareti biz insanlardan esirgiyoruz. Yırtık bir ayakkabı ile okula giden bir çocuğun özgüveni olmasını, arkadaşlarının yanında ezilmiş bir insandan bir travma olmadan çıkmasını beklemeyin. Yıllar sonra bu insanlar çok büyük makam, mevki sahibi olsalar bile zaman zaman başkalarını da ezmeyi düşünebilirler. Biz o yüzden travma yaşamayan ya da az travma yaşayan bir nesil inşa etmeliyiz.”

Kaymakamlara özellikle açık tavsiyelerde bulunan Vali Yavuz, “Bu şehirde hiçbir Allah’ın kulu kimsesiz kalmamalı, çaresiz olmamalı. Eğer bu şehirde bir kişi çaresiz ise bilin ki bunun vebali bize aittir ve bu vebalin altına ben asla girmek istemem. Lütfen, sizler de girmeyin, bu konuya özel bir hassasiyet gösterin. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan öğrencileri tespit edin ve devletin tüm imkanlarını kullanılarak yardımcı olun” ifadelerini kullandı.