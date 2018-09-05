Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 11:31

Vali Yavuz’dan kaymakam ve müdürlere uyarı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde kaymakam ve milli eğitim müdürlerine uyarılarda bulundu.

Vali Yavuz’dan kaymakam ve müdürlere uyarı

05 Eylül 2018 11:31

Vali Yavuz, “Öğrencinin kıyafeti dâhil olmak üzere herhangi bir sorun duymak istemiyorum. Unutmayın ki, şahsiyeti yok edilmiş bir bireyden bu topluma faydalı olmasını bekleyemeyiz” dedi.


Yeni eğitim ve öğretim yılının genel durum değerlendirmesi yapmak amacıyla ilçe kaymakamları, il, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin çocuklarına ayrı bir önem verilmesini istedi. Vali Seddar Yavuz, “Kurum ve kuruluşlarımızdan, öğretmenlerimizden bu hassasiyetin biraz daha arttırılmasını özellikle bir kez daha talep ediyorum. Bu şehirde yaşayan birisinden, ‘ben ekonomik yoksunluk sebebiyle şu sorunla karşılaştım, bu sorunla karşılaştım’ cümlesini asla duymak istemiyorum. Bu devlet, her bir vatandaşının ihtiyacını karşılayabilecek kudrete sahip bir devlettir. Özellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bu tür amaçlar için aktif olarak kullanılmasını hassaten rica ediyorum” diye konuştu.



“Travmatik bir nesil yetiştirmekten kaçının”


Kaymakamlardan, ilçe milli eğitim müdürlerinden ve eğitim kurumu yöneticilerinden, ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerinin çocukları üzerinde hassasiyetle durmalarını isteyen Vali Seddar Yavuz, öğrencinin kıyafeti dâhil olmak üzere herhangi bir sorun duymak istemediğinin altını çizdi. Vali Yavuz, travma içinde büyüyen bir nesil yetiştirmemek gerektiğine dikkat çekti. Vali Yavuz şöyle konuştu:


“Eğer sorununuz, sıkıntınız varsa bunu bizimle paylaşın, bu konuyu çözelim. Şahsiyeti yok edilmiş bir bireyden, bu topluma faydalı olmasını bekleyemeyiz. Belki eğitim sistemimizin ve toplumumuzun en fazla üzerinde durması gereken hususlardan bir tanesi de budur. Eğitimin niteliği, kişinin medeni cesaretini yok etmeyecek bir düzeyde tutmaktır. Bir bireyin kişiliğini yok ettikten sonra ona ne öğrettiğiniz önemli değildir. Çünkü, o hakkı söyleyemez. Biz, hakkı söyleyebilmesini bekliyoruz. Her şartta doğruyu söyleyebilecek ve doğrunun yanında durabilecek olması önemlidir. Yoksa bu ülkede birçok insan doğruyu, yanlışı bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Ama doğrunun yanında durabilecek cesareti biz insanlardan esirgiyoruz. Yırtık bir ayakkabı ile okula giden bir çocuğun özgüveni olmasını, arkadaşlarının yanında ezilmiş bir insandan bir travma olmadan çıkmasını beklemeyin. Yıllar sonra bu insanlar çok büyük makam, mevki sahibi olsalar bile zaman zaman başkalarını da ezmeyi düşünebilirler. Biz o yüzden travma yaşamayan ya da az travma yaşayan bir nesil inşa etmeliyiz.”


Kaymakamlara özellikle açık tavsiyelerde bulunan Vali Yavuz, “Bu şehirde hiçbir Allah’ın kulu kimsesiz kalmamalı, çaresiz olmamalı. Eğer bu şehirde bir kişi çaresiz ise bilin ki bunun vebali bize aittir ve bu vebalin altına ben asla girmek istemem. Lütfen, sizler de girmeyin, bu konuya özel bir hassasiyet gösterin. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan öğrencileri tespit edin ve devletin tüm imkanlarını kullanılarak yardımcı olun” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç