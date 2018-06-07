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07 Haziran 2018 15:15

Vali Yavuz’dan kaymakamlara: “Halkın gönlüne girin, kibirli olmayın”

İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yavuz’dan kaymakamlara: “Halkın gönlüne girin, kibirli olmayın”

07 Haziran 2018 15:15


Toplantıda, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, Kaymakamlıklarca yapılan kamu hizmetlerinin ve çalışmaların, kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Vali Yavuz, “Yapmış olduğumuz kamu hizmetlerini, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi, projelerimizi kamuoyu ile paylaşmalıyız. Bunun yolu da basını, sosyal medyayı iyi kullanmaktan geçiyor. Sosyal medyayı daha etkin kullanmalıyız. Hizmetleri, abartıya kaçmadan en iyi şekilde kamuoyuna yansıtmalıyız. Ürettiklerinizi vitrine koymalısınız” dedi.


Kaymakamlardan, mülki idare amirliği mesleğinin itibarını artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını isteyen Vali Yavuz, “Bu mesleğin geleceği sizlere bağlı. Halkın, toplumun gönlüne girerseniz, bu meslek devam eder. İtibarı artar. Mülki idare amirleri olarak, vatandaşlarımızın memnuniyetini mutlaka sağlamalıyız. Vatandaşımız, sokakta el sıkan, vatandaşın gözünün içine bakan, halini, hatırını soran, kibirli davranmayan idareci görmek istiyor. Toplumun dezavantajlı kesimine Devletin şefkatini göstermeliyiz. Sokağa çıkın, gezin, toplumun içinde olun. Hane ziyaretlerinde bulunun. Ramazan ayının başladığı günden itibaren, eşimle birlikte bugün itibariyle 143 aileyi ziyaret ettik. Sizler de bu ziyaretleri yapmalısınız. Bu konuyu önemsiyorum. Biz, kimsesizlerin kimi olmak zorundayız. Yapacağımız çalışmalar ve hizmetlerle, bu mesleğe vizyon katmalıyız” diye konuştu.




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