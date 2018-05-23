Vali Yavuz’dan kaymakamlara: “Kimsesizlerin kimi olun”

Eşi Selda Yavuz ile birlikte her gün aileleri ziyaret eden, hatırlarını soran ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Vali Seddar Yavuz, bir açılışta duygularını ifade etti. Kaymakamlara seslenen Vali Yavuz, “Biz, ‘kimsesizlerin kimi’ olmayı şiar edinmiş bir anlayışı hayata geçiriyoruz” dedi. Vali Yavuz, aile ziyaretlerinde bazen utandığı anlar olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti:

“Bu şehrin valisi olarak, her gün saat dörtten itibaren eşimle beraber 10 aile ziyaret ediyorum. Bütün kaymakamlarımıza da aynı şeyi tavsiye ediyorum. Ulaşılmadık hiç kimse kalmasın. Şu ana kadar 41 eve ulaştım. Ramazan ayı boyunca 220 ev ziyaret etmiş olacağım. 15 yıldır bunu yapıyorum ve bugüne kadar 5 bin aileyi bu şekilde ziyaret etmişimdir. Biz bu şuurla çalışır, vatandaşımızın elinden tutar, onun gözüne sevgiyle bakar ve onun yaşadığı şartları görürsek, değişimi ancak böyle yakalayabiliriz. Aksi takdirde halktan kopan, onun dertlerini anlamayan, ona yüz çeviren bir anlayışla yolumuza devam edemeyiz. Vali sıfatı sadece bir makamı ifade etmez. Dolayısıyla bu şehirde valilik yaparken, sizlerin her birinin derdini kendi derdimiz olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Bazı evlere gittiğimde, kendimden de, valilikten de utandığım anlar oluyor. Allah’ın huzurunda nasıl hesap vereceğimizi düşünüyorum. Buradan bütün kamu yöneticilerine bir kez daha söylüyorum. Lütfen makamlarınızın gereğini yerine getirin. İşte bu anlayışla bütün meslektaşlarımız alana yayılıyor sokak sokak, kapı kapı aileleri geziyor.”