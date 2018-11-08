Vali Yavuz'dan kurum müdürlerine uyarı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, daire müdürlerine seslenerek, "Kurumsal milliyetçilik yapmayın" uyarısında bulundu.

Ordu'daki kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı. Vali Yavuz, toplantının başında yaptığı konuşmada daire müdürlerini kurumsal milliyetçilik konusunda uyardı. Vali Yavuz, “Bizim gibi ülkelerin sorunlarından bir tanesi de kurumsal milliyetçiliktir. Kurumsal milliyetçilik, adeta devletin birçok kurumuna bir virüs gibi bulaşmış durumda. Kurumlar adeta yetkilerini, imkanlarını, fırsatlarını kendi malı gibi görmekteler” dedi.

Vali Yavuz, şöyle devam etti:

“Bu alışkanlığı, bu hastalığı tedavi etme noktasında da pek başarılı olduğumuz söylenemez. Uluslararası rekabetin arttığı, acımasız bir saldırının içinde bulunduğumuz bir süreçte, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği, koordinasyon içinde, birlikte hareket etmesi, hizmet kapasitesini her geçen gün artırmasının önemini de biliyoruz. Herhangi bir imkan varsa, bu milletin imkanıdır, milletin kaynağıdır. Benim kaynağım, senin kaynağın, benim kurumumun kaynağı diye bir yaklaşımı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Bütün kurum ve kuruluşlarımız; kurumsal milliyetçilik anlayışından uzak, herhangi bir sorun karşısında kendisinin nasıl bir katkı sunabileceği konusunu tartışabilmeli ve bu uğurda çaba sarf etmelidir. Kurumların tüm imkan ve kaynakları, aziz Türk milletinindir. Bu imkanları ve kaynakları bir araya getirip, neler yapabileceğimizi değerlendirmeliyiz.”

“Bürokrasiyi bırakın, vatandaşın işini yapın”

Vali Seddar Yavuz, vatandaş memnuniyeti olmayan hiçbir hizmetin, hiçbir yaklaşımın başarılı olamayacağına vurgu yaparak, “Kapalı kapılar ardında karar verdiğiniz, uyguladığınız hiçbir şeyden netice almanız mümkün değildir. Temel olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının halka hesap verebilir olması gerekir” diye konuştu.

İl müdürlerinden kuruma gelen vatandaşların güler yüzle karşılanması, sorununun çözülmesi, eğer çözülemiyorsa neden çözülemediğinin birkaç kez anlatılması konusunda özen gösterilmesini isteyen Vali Seddar Yavuz, “Vatandaşımızı bir hafta bekletmek daha sonra ‘bu bizim kurumla ilgili değil' demek doğru değildir. Vatandaşımız hangi kuruma giderse gitsin, vatandaşa yardımcı olunması sağlanmalıdır. Karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi hala bürokratik devlet anlayışının devam ediyor olmasıdır. Kamu kurumlarında vatandaşlarımız güler yüzle karşılanmalıdır. Karşılama, ağırlama ve uğurlamada hata kabul edilemez. Bu hususu tüm kurum yöneticilerimiz kendi çalışanlarıyla paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.

Kurum yöneticilerinden, Ordu'nun geleceğine dair planlamalar yapmalarını da isteyen Vali yavuz, “Kurum müdürlerimiz, vizyon sahibi olmalı. Fark oluşturan fikir ve projeler ortaya koymalı. Bu şehrin gelecek 10-15 yılına dair planlamaları şimdiden yapmalıyız. Bu konuda her kurum kendi üzerine düşeni yapmalı” ifadelerini kullandı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Murat Yılmaz ile daire müdürleri katıldı.