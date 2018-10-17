Vali Yavuz'dan öğretmenlere destek

Öğretmenlik hayat biçimidir” dedi.

Okul ziyaretlerinde bulunarak, eğitim-öğretimle ilgili sorunları, sıkıntıları ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeye devam eden Vali Seddar Yavuz, Altınordu Adil Karlıbel Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokuluna ziyarette bulundu. Öğrencilerle tek tek yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden, daha sonra öğretmenler odasında, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesinin öğretmenlik olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, şunları söyledi:

”Öğretmenlik, kaymakamlık bir meslek değildir. Adanmışlıkla yapılabilecek, gönlünüzü vermekle yapılabilecek bir şeydir. Kırk dakikalık öğretmenlik olur mu? Ya da sekiz saatlik Valilik olur mu? Soruyorum size olur derseniz hemen konuşabiliriz. Ama olmaz, olmayacağını biliyorum. Gecenin on birinde yardım isteyen bir insanın siz eğer mesajına cevap vermez, ertesi gün o insanla bir irtibat kurdurmazsanız olur mu? Akşam beşte benim mesaim bitti deyip eve gidip oturabilir misiniz? Bazı meslek alanları var ki, bu bir hayat biçimidir. Aslında bir meslek seçmiyorsunuz. Liselerde gençlerimize, eğitim fakültelerinde bizim mesleğe girecek olanlara bunu anlatmak gerekiyor. Biz meslek seçmiyoruz bir hayat tarzı seçiyoruz ve bu hayat tarzı zor bir hayat tarzı. Çoğu zaman her şeyinizden vazgeçmeniz gereken bir alandan bahsediyoruz. Eğer bu gönül yoksa sizde, insanlara sevgi ve aşkla bağlı değilseniz yapılabilecek bir iş değil. Bu insana zulüm bu inanılmaz bir eziyet verir insana. O yüzden size saygı duyuyorum, sizleri seviyorum. İhtiyacınız sıkıntınız olduğunda lütfen bize ulaşın. Ben alışıldık bir yöneticilik yapmıyorum ve yapmayı da düşünmüyorum.”

“Arsa sorunu en büyük engel”

Ordu'da tekli eğitime geçilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Vali Yavuz, "Ordu'nun önümüzdeki en büyük engeli arsa sorunu. Ben göreve başladığımda 11 tane yatırım vardı, hiç birisi ihale edilememişti. 11 tane okulumuzun ihalelerini bitirdik, inşaatları devam ediyor. Bu sene yine ihale ettiğimiz inşaatlarımız var. Yaklaşık 250 milyon civarında eğitim yatırımı yapıyoruz. Ordu'da şu anda yaklaşık 250 milyon TL'lik fiziki eğitim yatırımı devam ediyor. Yapmamız gereken çok daha işimiz var onun farkındayız, bilincindeyiz, bunları hep beraber yapacağız. Yaklaşık 30 bin öğrenci taşıyoruz, yaklaşık 70 milyon TL civarında para ödüyoruz” diye konuştu.

Öğretmenlerden bir ihtiyaç ya da sorunları olduğunda çekinmeden kendisine ulaşabileceklerini belirten Vali Seddar Yavuz, ”İletişim kanallarımız hep beraber açık olsun, biz de sizin yanınızda olmaya, size destek olmaya her zaman varız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Vali Yavuz, toplantı sonunda öğretmenlerden yaşadıkları sorun, sıkıntı ve talepleri dinleyerek, tek tek not aldı. Okul çıkışında bekleyen minik öğrencilerin sevgi gösterisi ile karşılaşan Vali Seddar Yavuz, onlara çeşitli hediyeler verirken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.