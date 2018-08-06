Vali Yavuz’dan takipçisinin düğününe sürpriz

Mahmut Çetin’in oğlunun düğün davetiyesini sosyal medyada gören Vali Yavuz, Elmaköy Mahallesi’ndeki düğüne katılarak, aileye hem sürpriz yaptı hem de mutluluklarına mutluluk kattı. Katıldığı düğünde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Vali Yavuz, aileyi tebrik ederek yeni evlenen çifte hediye takdim etti ve mutluluk dileğinde bulundu.

Vali Yavuz, katıldığı düğün merasiminde birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Mutluluklar paylaşıldıkça artar. Bizler kardeşiz, biriz, beraberiz. Acılarımız da sevinçlerimizde bir. Biz Millet olarak büyük bir aileyiz, elbette birbirimizin yanında olacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayım. Vatandaşlarımızın hayır dualarını alabilmekten başka hiçbir beklentimiz yok. Makamlar lütuf olduğu kadar aynı zamanda da bir imtihandır” dedi.

Düğüne katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Yavuz, “Biz insanlarımızın hayır, dualarına talibiz. Kardeşlerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Yeni evlenen kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her zaman gönül almaya ve gönüllere girmeye talip olduğumuzu ifade ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz ayrıca, uyguladığı “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Ordu’da 4 bin aileyi ziyaret edip, ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek, çözüme kavuşturduğunu da sözlerine ekledi.

Oğlu Faruk Çetin’i evlendiren Mahmut Çetin ise Vali Seddar Yavuz’un sürprizinden dolayı çok şaşırdıklarını ve mutu olduklarını belirterek, “30 yıl devlette çalıştım, emekli olarak 20 yıla yakındır da serbest olarak çalışıyorum. Hayatım boyunca bu kadar mütevazı ve samimi bir Vali’ye rastlamadım. Düğünümüze davet etmeyi düşündüm ama fırsat bulamadım. Valimizin düğünümüze geleceğine hiç ihtimal vermemiştim. Bizleri çok mutlu etti, bu vesile ile ne kadar yüce gönüllü olduğuna bir kez daha şahit olduk. Ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Ben ve ailem için ömür boyu unutamayacağımız güzel bir hatıra oldu” şeklinde duygularını ifade etti.