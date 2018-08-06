Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 10:06

Vali Yavuz’dan takipçisinin düğününe sürpriz

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Çatalpınar ilçesine bağlı Elmaköy Mahallesi şifa suyunda çay ocağı işleten ve aynı zamanda sosyal medyada sıkı takipçilerinden biri olan Mahmut Çetin’in oğlunun düğününe katıldı.

Vali Yavuz’dan takipçisinin düğününe sürpriz

06 Ağustos 2018 10:06


Mahmut Çetin’in oğlunun düğün davetiyesini sosyal medyada gören Vali Yavuz, Elmaköy Mahallesi’ndeki düğüne katılarak, aileye hem sürpriz yaptı hem de mutluluklarına mutluluk kattı. Katıldığı düğünde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Vali Yavuz, aileyi tebrik ederek yeni evlenen çifte hediye takdim etti ve mutluluk dileğinde bulundu.


Vali Yavuz, katıldığı düğün merasiminde birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Mutluluklar paylaşıldıkça artar. Bizler kardeşiz, biriz, beraberiz. Acılarımız da sevinçlerimizde bir. Biz Millet olarak büyük bir aileyiz, elbette birbirimizin yanında olacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayım. Vatandaşlarımızın hayır dualarını alabilmekten başka hiçbir beklentimiz yok. Makamlar lütuf olduğu kadar aynı zamanda da bir imtihandır” dedi.


Düğüne katılan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Yavuz, “Biz insanlarımızın hayır, dualarına talibiz. Kardeşlerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Yeni evlenen kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her zaman gönül almaya ve gönüllere girmeye talip olduğumuzu ifade ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.


Vali Seddar Yavuz ayrıca, uyguladığı “Gönülden Gönüle” projesi kapsamında Ordu’da 4 bin aileyi ziyaret edip, ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek, çözüme kavuşturduğunu da sözlerine ekledi.


Oğlu Faruk Çetin’i evlendiren Mahmut Çetin ise Vali Seddar Yavuz’un sürprizinden dolayı çok şaşırdıklarını ve mutu olduklarını belirterek, “30 yıl devlette çalıştım, emekli olarak 20 yıla yakındır da serbest olarak çalışıyorum. Hayatım boyunca bu kadar mütevazı ve samimi bir Vali’ye rastlamadım. Düğünümüze davet etmeyi düşündüm ama fırsat bulamadım. Valimizin düğünümüze geleceğine hiç ihtimal vermemiştim. Bizleri çok mutlu etti, bu vesile ile ne kadar yüce gönüllü olduğuna bir kez daha şahit olduk. Ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Ben ve ailem için ömür boyu unutamayacağımız güzel bir hatıra oldu” şeklinde duygularını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç