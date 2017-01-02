Vali, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

Ordu’da yeni kimli kartı uygulamasının başlaması için düzenlenen programda Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve protokol üyeleri yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu.

Yeni kimlik kartı uygulaması tüm yurtta olduğu gibi Ordu’da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın hayata geçtiği ilk günde Ordu’da program düzenledi. Ordu Vatandaşlık ve Nüfus Müdürlüğünde düzenlenen programa Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Ordu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin, daire müdürleri ve çalışanlar katıldı.



Şahin: “Güvenlik standartları artacak”

Yeni kimlik kartı uygulamasının hayata geçirilmesi için düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Ordu Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Cevat Şahin, 40 yıldan bu yana devam eden kartlı nüfus cüzdanlarının bugün itibari ile ömrünü tamamladığını söyledi. Yeni kimlik kartı ile güvenliğin artacağını belirten ve Ordu’daki yeni kimlik kartı başvuru alanları hakkında bilgi veren Şahin, “Yeni kimlik kartları ile güvenlik standartları artacak. Kimlik başvuruları için Ordu’da masalar kuruldu. Bu kapsamda Altınordu’da 4, Ünye’de 3, Fatsa’da 2 ve diğer ilçelerde tek masa olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvuruları için alan ayrıldı. Bu kapsamda vatandaşlar yeni kimlik alabilmek için standartlara uygun fotoğraflarla birlikte istedikleri müdürlüğü başvurması yeterli olacak. Yeni kimlik kartları herkese hayırlı olsun” dedi.



“Artık ‘kimliğimi kaybettim’ diyerek düşünmeyeceğiz”

Programda konuşan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kimlik kartlarının önemine vurgu yaptı. Kimlik kartlarının insanları tarif eden en önemli belge olduğuna dikkat çeken Balkanlıoğlu, eski kimlikler üzerinden yapılan dolandırıcılık şekillerinden örnekler verdi. Yeni kimlik kartları ile nüfus cüzdanına bağlı sıkıntıların ortadan kalkacağını ifade eden Balkanlıoğlu, “Nüfus cüzdanı çok önemli. Eğer nüfus cüzdanları basit ve taklit edilebilir olursa insanlara sıkıntılar doğurabiliyor. Artık yeni kartlarla taklit edilemeyecek, bir başkası o fotoğrafı alıp sizin yerinize geçemeyecek. Bundan sonra ‘kimlik kartımı kaybettim’ diyerek derin düşüncelere girmemiş olacağız” diye konuştu.



Balkanlıoğlu, yeni kimlik kartı için başvuru yaptı

Konuşmaların ardından Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve diğer protokol üyeleri yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu. Fotoğrafları, bilgileri ve parmak izleri alınan protokol üyelerinin yeni kimlik kartları için yaptıkları başvurular tamamlanarak kartlarının çıkarılması için merkeze gönderildi.