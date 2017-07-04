Validen buruk veda

37 aylık Ordu Valiliği görevi sırasında toplumun her kesiminin sevgisini kazanan Vali Balkanlıoğlu, sabah saatlerinde Vali Konağından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, ODÜ Rektörü Prof.Dr.Tarık Yarılgaç, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Vali Yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, valilik çalışanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş adamları, vatandaşlar ve basın mensupları tarafından Sakarya’ya uğurlandı.

Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama sırasında, herkesle tek tek helalleşen Vali Balkanlıoğlu, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanına geçerek burada AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, daire müdürleri tarafından yeni görev yeri Sakarya’ya uğurlandı.

10.50 uçağıyla Ordu’dan İstanbul’a hareket eden Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu’dan güzel izlenimlerle ayrıldığını söyleyerek, "Ordu’dan ayrılmak bize zor geliyor. 17 Haziran 2014 tarihinde başladığım Ordu Valiliği görevim sırasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Ordu’nun tanıtımına katkı sunmaya çalıştık. Vatandaşlarımızla el ele vererek güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. 3 yıl çabuk geçti. Ordu´da görev yaptığım için çok mutluyum. Hepimiz hizmet için buradayız, bizi bağrına basan misafirperver, sıcakkanlı Ordululara çok teşekkür ediyorum. Artık ben de kendimi bir Ordulu olarak görüyorum. Orduluların da Sakarya’da bir evlerinin olduğunu unutmasınlar" dedi.