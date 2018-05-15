Validen İsrail’e kınama

Vali Yavuz, “Katil İsrail’i ve ona bu cesareti veren küresel güçleri şiddet ve nefretle kınıyoruz” dedi.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekildikten sonra, İslam dünyasında kan ve gözyaşının hiç durmadığını ve bütün İslam aleminin Osmanlı’yı koruyamamanın bedelini ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi. Vali Yavuz, açıklamasında “Buradan bir ders çıkartıp, etnisite ya da başka ayrılıklar peşinde koşmak yerine tekrar medeniyet değerlerine dönmeyi ve bir ve beraber olmayı öğrenebilmemiz gerekir. Amin Maluf, ‘Araplar 150 yıldır utanç içinde yaşıyor’ diyor. Sadece Araplar mı yaşıyor, bence bütün Müslümanlar utanç içinde yaşıyor. Bu kadar insanın katledildiği bir ortamda sesimizi çıkaramayışımız, gerçekten acıların en büyüğüdür” diye konuştu.

Vali Yavuz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ama yine de hepimiz şunu iyi bilmeliyiz ki, İslam’ın ve Müslümanın yegane lideri Türkiye’dir. Ve en gür sesi de çıkaran biz olduk. Bizim dışımızda insanlar gözleri kör, kulakları sağır oldu. Maalesef akılları dumura uğradı. O yüzden bir kez daha söylüyor ki, dünyadaki bu zulme dur diyebilecek, yegane millet biziz. Biz sadece Müslümanlar için değil, dünyadaki tüm inanç grupları için de garantiyiz. Onların haklarını teslim edebilecek, yegane adalete biz sahibiz. Geçmişte bunu dünyaya ispat etmiş bir milletin evlatları olarak, bu aleme nizam verme şuurundan, hedefinden, idealinden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Bedeli ne olursa olsun bunu ödemeye hazırız. Allah bu millete zeval vermesin, bu devleti muhafaza etsin ve korusun. Mevla’m, Türkiye’de yaşayan 81 milyon insanı daha şuurlu hale getirsin ki, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirelim ve bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa da vicdanlı olmayı, acımayı, merhameti ve şefkati nasip etsin diye dua ediyorum.”