Validen şehit ailelerine yakın ilgi

Ramazan ayının başladığı 16 Mayıs 2018 tarihinden bugüne kadar 12 mahallede, 122 ailenin misafiri olan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, 1992 yılında Hakkari’nin Çukurca kırsalında teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen Sezgin Akdeniz’in babası Rasim Akdeniz ile 1980 yılında Amasya İli Suluova ilçesinde karakolun teröristlerce basılması neticesinde şehit olan Başkomiser Ali Kemal Büyük’ün eşi Fatma Büyük’ü evlerinde ziyaret etti.

“Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız” diyen Vali Seddar Yavuz, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarken, kapımızın da sizlere her daim açık olduğunu ve ne zaman isterseniz bizimle görüşebileceğinizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Yapılan ziyaret dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren şehit yakınları, ”Sayın Valimiz ve saygıdeğer eşleri evimize gelerek hatrımızı sordular, bizleri memnun ettiler. Göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” dediler.