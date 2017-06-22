Valinin makam aracı sünnet konvoyunda

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program öncesi, Durugöl Spor Salonu önünden şehir turu yapıldı. Vali İrfan Balkanlıoğlu, makam aracını sünnet çocuklarına verdi. Makam aracına binince sevinç çığlıkları atan çocuklar, kendilerine makam aracını tahsis eden Vali İrfan Balkanlıoğlu’na teşekkür etti.

4 yılda bin 469 sünnet

Şehir turunun ardından, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa geçildi. Yalı Cami İmam Hatibi Murat Sivrikaya’nın Kur’an-ı Kerim okuması, İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün sünnet duası ile başlayan programda konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, ”2013 yılında 113, 2014 yılında 289, 2015 yılında 743, 2016 yılında 109, 2017 yılında ise 215 olmak üzere toplam bin 469 çocuğun Ordu Valiliği olarak sünnet ettirildiğini ifade etti.

Geleneksel sünnet şöleninin il genelindeki ihtiyaç sahibi yerli ve yabancı ailelerin Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği kararı gereğince 60 ayını doldurmuş çocuklar için planlandığını söyleyen Vali Balkanlıoğlu, ”Sizleri hem bir arada kaynaştırmış hem de mutluluğunuza ortak olmuş oluyoruz. Değerli iş adamlarımız da buna destek oluyor, çok teşekkür ediyorum. Önemli olan sizlerin sevinci, mutluluğu” diye konuştu.

Program, geleneksel sünnet şöleni ve iyilik hareketi projesine katkıda bulunan hayırseverlere Vali İrfan Balkanlıoğlu ve diğer protokol üyelerinin teşekkür belgeleri takdimi ile devam etti. Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen ‘Sünnet Şöleni’nde sünnet olan çocukları temsilen Alptuğ Arslan, Kuzey Yurtseven ve Salih Topaloğlu’na da çeşitli hediyeler verildi. Sünnet Şöleni, Düz Mahalle 19 Eylül İlköğretim Okulu bahçesinde kurulan Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı oyun parkında çocukların eğlenmesiyle son buldu.

Sünnet Şöleni’ne ayrıca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy, Vakıf Mütevelli Heyeti, iş adamları, bazı daire müdürleri ve sünnet ettirilen çocukların aileleri katıldı.