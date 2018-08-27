Vatandaşlar sahilleri temizledi

Geçen günlerde yaşanan sel felaketinden dolayı, selin denize getirdiği çöplerden kirlenen sahilin yüzülecek yerleri, doğasever bazı çevreciler tarafından temizlendi.

Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı Mehmet Onmuş ve arkadaşları yüzmek için gittikleri yerde bulunan çalı çırpı ve çöpleri toplayıp yaktılar.

Mehmet Onmuş yaptığı açıklamada, "Güzelim Fatsa sahilimizin, denizlerimizin bu denli böyle olmasına gönlümüz el vermediği için en azından gördüğümüz atıkları yakmış bulunmaktayız. Tabii, her şeyi belediyeden beklememek lazım. Fatsalı vatandaşlarımızı çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Doğamıza sahip çıkalım" dedi.