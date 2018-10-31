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Veli Şenliği ailelerden büyük ilgi gördü

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla ’Veli Şenliği’ düzenlendi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla 'Veli Şenliği' düzenlendi.


İlçenin Yokuşdibi Mahallesi'nde bulunan Yokuşdibi İlköğretim Okulunda düzenlenen şenliğe aileler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.


Şenlikte ilk olarak Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, velileri güllerle karşıladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Ordu Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Hasan Gülaç, katılımcılara öğrencilerin başarısını artırma konulu konferans verdi.


Daha sonra öğrencilerin şiir ve gösterileriyle devam eden etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Şenliğe Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

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