Veliler bahçeye, çocuklar derse

Bu kapsamda veliler bahçede fındık toplarken, çocuklar ise eğitimlerini almaya devam ediyor.

Ordu’ya fındık hasadında çalışmak üzere çeşitli bölgelerden gelen mevsimlik işçiler, bir süre önce Ordu Valiliği tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi ile Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde oluşturulan çadır kentlere yerleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce Türkiye’de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı. Velileri bahçede fındık toplayan çocuklar, bu sayede kendileri için oluşturulan özel dersliklerde çeşitli dersleri alarak, eğitimlerini alıyorlar. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayan çocuklara hem ders veriyor hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor. Proje kapsamında, yaklaşık 500 çocuk eğitime tabi tutuluyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan “Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi” eğitim koordinatörü Ali Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ordu’da yaklaşık bir ay kalacak tarım işçilerinin, fındık hasadı süresince, çocuklarına eğitim verilmesinin hedeflendiğini aktardı. Öğrencilerin, derslerinde geri kaldıkları konuların müfredata bağlı olarak anlatıldığına dikkat çeken Çelik, “Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’ndeki çadır alanında kurulan prefabrik okulda 7 sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, resim, müzik ve Kur’an gibi çeşitli dersler veriliyor. Ayrıca görsel sanatlar sınıfında da çalışmalar yapılıyor” dedi.

Eğitim koordinatörü Ali Çelik, çocukların sportif faaliyetlerden geri kalmaması için de çaba gösterildiğine dikkat çekerek, öğrencilerin gün boyunca güzel ve eğlenceli vakit geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Proje kapsamında saat 09.00’da ders almaya başlayan çocuklar, öğle molasında kendilerine verilen yemekleri yiyor, daha sonra saat 17.00’a kadar tekrar eğitim alıyor.

Öte yandan eğitimler, eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek.