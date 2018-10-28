Vosvos tutkunları, Cumhuriyet Bayramı için toplandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir araya gelen vosvos tutkunları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü düzenledikleri konvoyla kutladı.

"Cumhuriyet Konvoyu" etkinliğinde bir araya gelen vosvos tutkunları, Ordu'nun sakin şehri olarak bilinen Perşembe ilçesinde buluştu. Perşembe Kaymakamlığı, Perşembe Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında vosvos tutkunları, araçlarını Türk bayrakları ile süsledi. Çok sayıda vosvos aracın katıldığı etkinliğe, kentteki bisiklet kulüpleri de katılarak destek verdi.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün emanet ettiği en büyük eser olduğuna dikkat çekerek, Ordu'da coşkulu bir şekilde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'nci yılını kutladıklarını aktardı. Perşembe ilçesinin sakin şehir olmasının önemli olduğuna işaret eden Toparlak, etkinliğin güzel geçtiğini de belirtti.

Ordu Vosvos Kulübü Derneği Başkanı Şükür Odabaşı ise, Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında buluştuklarına dikkat çekerek, Ordu dışında Giresun, Trabzon, Rize ve Samsun gibi illerden de konvoya katılım olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 kilometre süren konvoyun ardından araçlar Yason Burnu'nda toplanıldı. Etkinlik, katılımcılara hamsi ikram edilmesiyle sona erdi.