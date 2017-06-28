Vosvoslar yaylalarda

26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yapılacak 14. Vosvos Festivali için Türkiye’nin her yerinden gelen vosvoslar, Ordu’nun en eski yerleşim alanı olan, 3 bin 500 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde "Argonot Efsanesi"nin yaşandığı ve anısına kilise yapıldığı Yason Burnu’nda toplandı. Türkiye genelinden 100’e yakın vosvosun toplandığı tarihi Yason Burnu rengarenk görüntülere sahne oldu. ‘Güneşin denizde yüzdüğü yer’ olarak tanımlandırılan Yason Burnu’nda güneş batımını izleyen vosvosseverler unutulmaz anlar yaşadılar.

Yaylalarda trekking ve konser var

Yason Burnu’ndan yola çıkan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne gelen 100’e yakın vosvos ve 150’ye yakın vosvossever burada yapılan törenle yaylalara uğurlandı. Ordu’nun en ünlü yaylalarından Çambaşı Yaylası’nda vosvos kampına gidecek olan vosvosseverler hafta boyunca yaylalarda trekking yapacak. Akşamları kamp ateşi etrafında buluşacak olan vosvosseverler, sırasıyla Yeşilce, Armut Alağı, Kaleboynu Obası, Ablak Taşı bölgelerini gezecekler ve 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Karagöl’e tırmanacaklar. Festival kapsamında Devlet Senfoni Orkestrası da yaylarda konser verecek.

VW’lerin ilginç özelliği

Dünyada artık üretilmeyen ve 1939 yılından itibaren üretimin sonlandırıldığı yıla kadar 45 yıl içerisinde 21 milyon adet satan, sinema tarihinde ’Aşk Böceği’ adlı film ile başrol oynayan tek otomobil olma özelliğine sahip, dünyanın büyük bölümünde ’böcek’, Türkiye’de ’tosbağa’ ve ’kaplumbağa’ ismiyle bilinen rengarenk vosvoslar, dünyada en ilgi çeken otomobillerden biri olarak görülüyor. Vosvos arabaların en büyük özelliği sahiplerinin selamlaşmaları oluyor. Vosvos sahipleri, birbirlerini hiç tanımasalar bile yollarda karşılaştıklarında farlarını yakıp söndürerek selamlaşıyor. Türkiye’den Brezilya’ya, ABD’den Endonezya’ya, Yunanistan’dan Meksika’ya dek dünyanın dört bir yanında onlarca vosvos kulübü bulunuyor.