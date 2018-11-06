Yaban domuzları yaşam alanlarına indi

Ordu'da yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yaban domuzları yerleşim yerlerine inerek yiyecek aramaya başladı.

Fatsa ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava, yaban domuzlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan yaban domuzları sürüler halinde mahallelere inmeye başladı. Yerleşim yerlerine inen domuzlar yiyecek ararken mahalle sakinleri de büyük korku yaşadı. Mahalle aralarında sürü halinde yiyecek arayan yaban domuzları mahalle sakinleri tarafından görüntülenirken, vatandaşların uğraşları sonrası domuzlar yerleşim yerlerinden uzaklaşarak doğal yaşam alanlarına geri döndü.