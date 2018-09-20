Yaban mersini alzaymırın ilacı

Emre Çevik, yaban mersini meyvesinin alzaymır ve diğer birçok nörolojik hastalığa karşı koruma sağladığını söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Emre Çevik, en önemli belirtisi unutkanlık olan alzaymır hastalığının günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen hafıza kaybı, iletişim kuramama, çok basit konularda bile karar verememe, eşyaların yerini karıştırma, kazanılmış becerileri kaybetme ve davranış değişiklikleri gibi bulguları olduğunu belirtti.

Çevik, “Yeni öğrenilen bilgilerin unutulması, alzaymırın erken belirtilerinden biridir. Kişiler daha sık unutmaya başlarlar ve hatırlamakta çok güçlük çekerler, bazen hiç hatırlayamazlar. Unutkanlıklarının farkına varamazlar, unuttuklarını da unuturlar. Günlük işlerini yapamaz, basit kelimeleri bulamaz ve uygun olmayan kelimelerle değiştirebilirler. Karar veremez, yargılayamaz, kendi çevrelerinde ve hatta semtlerine gitmekte zorlanırlar, kaybolabilirler, para hesabını karıştırırlar, alışveriş yaparken zorlanmaya başlarlar. Ruh hallerinde çok çabuk değişiklikler yaşayabilirler, çabuk alınabilirler, hemen ağlayabilirler, sinirli ve suçlayıcı olabilirler” dedi.

Yaban mersini bu hastalığın ilacı gibi

Çevik, yaban mersini meyvesinin bu hastalığa iyi geldiğini de belirterek, şöyle konuştu: “Bazı hayat değişiklikleri, bu hastalıktan korunmanız için yardımcı olabilir. Öncelikle açlık insülin seviyenizi 3'ün altında tutun. Olabildiği kadar egzersiz yapın. B12 düzeyi yüksek besinler (peynir, yumurta, balık vs.) tüketerek alzaymıra yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz. Besin değeri yüksek folik asit yönünden zengin bir diyetle beslenin. Çok sıkı vejetaryen diyetlerin alzaymır riskini yükselttiği, omega-3 yönünden zengin diyetlerin ise bu riski düşürdüğü görülmüştür. Yaban mersini tüketin. Antosiyanin ve antioksidan içeriği bakımından zengin olan yaban mersini, alzaymır ve diğer birçok nörolojik hastalığa karşı koruma sağlar. Alkol kullanımını azaltın. Yeterli derecede uyumaya özen gösterin. Her gün kendi aklınıza meydan okuyun. Bol bol kitap okuyun, bulmaca çözün. Zihinsel uyarılma için özellikle enstrüman çalmak ya da dil öğrenmek gibi yeni akitiviteler, alzaymır riskindeki düşüş ile ilişkilendirilmiştir.”