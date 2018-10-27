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Yabancı okul müdürleri kodlama atölyesine hayran kaldı

Ordu’nun Fatsa ilçesine Polonya, Yunanistan, Slovakya ve Almanya’dan gelen okul müdürleri Fatsa Matematik Müzesi ve Kodlama Atölyesini ziyaret etti.

Ordu'nun Fatsa ilçesine Polonya, Yunanistan, Slovakya ve Almanya'dan gelen okul müdürleri Fatsa Matematik Müzesi ve Kodlama Atölyesini ziyaret etti.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve görevliler tarafından karşılanan heyete ilçedeki eğitimle ilgili bilgiler aktarıldı. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Fatsa Kodluyor Projesi ile ilgili bilgiler akratan Saygın Atinkaya, “Matematiğin hayatımızdaki yeri ve uygulama alanları, köprü yapımından bina yapımına, araba yapımından her anlamda matematiği hayatımızda kullanmak amaçlı bu atölyede öğrencilerimize bilgiler veriliyor. Bolaman İlkokulunun başlatmış olduğu proje ortağı ülkelerden Erasmus projesi kapsamında ilçemize 15 kişilik ekip geldi ve ağırlıyoruz. Çok memnun olduk ve onlar da bizlere böyle bir atölyeyi kendi ülkelerinde bile görmediklerini ifade ettiler. Ülkemizde her anlamda eğitimi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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